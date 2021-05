Værtjenesteselskapet Stormgeo selges for 3,6 mrd.

Det Bergen-basert værtjenesteselskapet selges for 3,6 milliarder kroner til den svenske giganten Alfa Laval.

SLUKES: Stormgeo er kjent for å levere værvarsler for TV 2. Nå selges selskapet for 3,6 milliarder kroner. Her fra selskapets kontorer i 2014. Vis mer byoutline Marie Havnen / BT

Værtjenesteselskapet Stormgeo selges for 3,63 milliarder kroner til svenske Alfa Laval, ifølge en melding.

Stormgeo er kjent for å levere værvarsel for TV 2, og ble skilt ut som eget selskap i 1997. Selskapet er i dag en global tilbyder av software-basert beslutningsstøtte for værkritiske operasjoner, og driver innen en rekke industrier.

Stormgeo eies av EQT, DNV GL og en gruppe ansatte, og omsatte i fjor for 714 millioner kroner.

Oppkjøpet gjennomføres i kontanter, og transaksjonen forventes fullført i andre kvartal av 2021.

EQT kjøpte 57,5 prosent av selskapet for 1,5 milliarder kroner tilbake i 2014.

Startet av Siri Kalvig

Det var programleder Siri Kalvig som i samarbeid med TV 2 stiftet selskapet. Stormgeo har 24 kontorer fordelt på 15 land og over 500 ansatte med hovedkontor i Bergen.

Meteorologen startet Storm Weather Center i 1998 med en egenkapital på 95.000 kroner, sammen med TV 2 og Idekapital. Selskapet vokste seg større og byttet siden navn til Stormgeo.

Alfa Laval tilbyr systemer for varmeoverføring, sentrifugalseperasjon og væskehåndtering. Selskapet har i dag 16.700 ansatte globalt med hovedkontor i Lund i Sverige.

Dette er Alfa Laval Svensk konsern som er notert på Stockholm-børsen. Har 16.700 ansatte og kunder i over 160 land. Omsatte for rundt 41,5 milliarder svenske kroner i fjor. Leverer spesialiserte produkter og løsninger innen varmeoverføring, separeringsteknikk og væskebehandling. Selskapets løsninger brukes til å varme opp, kjøle ned, separere og transportere produkter innen industrier som produserer næringsmidler, kjemikalier, petrokjemiske produkter, legemidler, stivelse, sukker og alkohol. Løsningene brukes også på kraft- og energiverk, på skip, i maskinindustri, i gruvedrift, i behandling av avløpsvann, fjernvarme og styring av inneklima. Vis mer vg-expand-down

OLJEVÆR: Siri Kalvig på stand på ONS-messen i Stavanger i 2000. Stormgeo, da under navnet Storm Weather Center, var der for å vise frem sitt værvarselstilbud til kraft- og oljeselskap Vis mer byoutline Hugo Bergsaker / VG

Doblet inntektene

I en pressemelding skriver EQT at Stormgeo har «mer enn doblet inntektene, driftsresultatet før avskrivninger og antall kunder» under deres ledelse «som et resultat av sterk organisk vekst, investeringer i digitalisering og en rekke strategiske oppkjøp».

– Det har vært et privilegium å jobbe sammen med Stormgeos ledergruppe og ta del i selskapets vekstreise. Vi er stolte av selskapets samfunnsbidrag ved å hjelpe kunder med å ta mer bærekraftige beslutninger og bidra til en utslippsreduksjon på 6,1 millioner tonn CO2 siden 2018, uttaler Rikke Kjær Nielsen, partner og investeringsrådgiver i EQT Partner.

Søren Andersen, administrerende direktør i Stormgeo, legger til:

– Sammen med EQT har Stormgeo utviklet seg til å bli en global markedsleder gjennom økte investeringer i digitalisering og flere strategiske oppkjøp. Vi er takknemlige for det gode samarbeidet og støtten vi har fått fra EQT opp gjennom årene, og vi ser frem til å fortsette å videreutvikle selskapet gjennom geografisk- og teknologisk ekspansjon sammen med Alfa Laval.

Dette er ikke den første Bergensbedriften den svenske giganten kjøper opp.

I 2014 kjøpte Alfa Laval Frank Mohn AS fra Mohn-familien i Bergen for 13 milliarder kroner for å videreutvikle sitt arbeid innen marine- og offshore-industrien.

