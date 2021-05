Hovedindeksen på Oslo Børs avsluttet uken med ny rekord

Nel og Norwegian steg kraftig på ukens siste handelsdag etter turbulent uke.

Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Hovedindeksen avsluttet ukens siste handelsdag med en oppgang på 1,73 prosent til 1.092 poeng, og setter dermed ny stengerekord.

Før åpningstid har Kjell Inge Røkkes Aker levert ferske tall for første kvartal.

Her kom det frem at Akers verdijusterte egenkapital (nettoverdier) steg med 17 prosent til 62,2 milliarder. Her bidro Aker Horizons med 5,9 milliarder i verdiøkning, mens Aker BP sto for 4,2 milliarder. Aker-aksjen steg 3,56 prosent i løpet av dagen.

Også Akva Group har levert ferske tall for første kvartal, da dataangrepet som rammet selskapet tidligere i år tynget resultatet med 49,7 milliarder kroner. Etter skatt sitter selskapet igjen med et underskudd på 24,5 millioner kroner. Aksjen falt 0,66 prosent.

Polight har også levert ferske tall, og aksjen fal 13,76 prosent fredag. Selskapet meldte om høyere inntekter i kvartalet som gikk, mens resultatet landet på minus 23,2 millioner.

PCI Biotech og Zaptec er også blant selskapene som har levert ferske tall.

Blant de mest omsatte aksjene ligger Equinor og Nel på topp, og begge sted henholdsvs 2,30 og 11,14 prosent.

Norwegians tegningsretter

Fredag slippes tegningsrettene i Norwegian løs for handel på Oslo Børs. Disse rettene tilhørte i utgangspunktet de som eide Norwegian-aksjen ved børsdagens slutt tirsdag, og må selges før 19. mai, eller benyttes for å tegne nye aksjer før 21. mai.

Én regningsrett gir rett til å kjøpe en aksje i emisjonen til 6,26 kroner.

Norwegian-aksjen handles for 36,39 kroner per aksje ved stengetid. Tegningsretten ble handlet til 13,01 kroner.

Det betyr at tegningsretten verdsetter den nye Norwegian-aksjen til 19,27 kroner (13,01 kroner pluss emisjonskurs på 6,26 kroner), altså 17,12 kroner lavere enn børskursen på den gamle Norwegian-aksjen.

Les på E24+ Norwegians styre og ledelse holder av 11 millioner aksjer til seg selv

Kraftig oppgang for Nel

Nel har falt tungt på Oslo Børs i år, med et kursras på i underkant av 40 prosent.

Fredag ble det kjent at bjellesauen Øystein Stray Spetalen dukket opp på listen over de største aksjonærene i selskapet, med fire millioner aksjer gjennom Tycoon Industrier as.

Aksjeposten til det heleide investeringsselskapet har en verdi på 70 millioner kroner og tilsvarer 0,3 prosent av hydrogenselskapets utestående aksjer.

I løpet av ukens siste handelsdag steg hydrogenselskapet med 11,14 prosent, men er fortsatt ned 19,09 prosent for uken.

Les også Spetalen inne på aksjonærlisten i Nel

Publisert: Publisert: 7. mai 2021 08:43 Oppdatert: 7. mai 2021 16:40