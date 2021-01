Nytt mål for Nel: Skal gjøre grønt hydrogen mye billigere

Hydrogenselskapet satser stort de neste årene, og skal ansette 100 flere og kutte kostnadene kraftig. Men satsingen vil også koste og driftsresultatet blir negativt i 2021.

Asgeir Aga Nilsen

Publisert:

Hydrogenselskapet Nel har kapitalmarkedsdag torsdag, hvor selskapet legger frem nye mål for de neste årene.

Nel setter seg et mål om at produksjonen av såkalt grønt hydrogen skal kunne skje til en kostnad på 1,5 dollar per kilo innen 2025.

– Det er en kraftig reduksjon med det målet, sier finansdirektør Kjell Christian Bjørnsen i Nel til E24.

Han trekker også frem at målet vil innebære at hydrogen produsert med fornybar hydrogen vil være konkurransedyktig med hydrogen basert på fossile energikilder.

Hydrogen kan produseres på flere måter, med og uten CO₂-utslipp. Dette er noen av de mest omtalte teknologiene:

Grått hydrogen = hydrogen produsert fra naturgass, med CO₂-utslipp

Blått hydrogen = hydrogen fra gass, med CO₂-lagring og utslipp nær null, men dyrere fordi det koster mye å lagre CO₂-utslippene i bakken

Grønt hydrogen = hydrogen produsert med elektrolyse ved hjelp av strøm fra fornybare kilder, uten utslipp

Nel lager elektrolysører på anlegget sitt på Notodden, i tillegg til et anlegg i USA, men har store ekspansjonsplaner.

Selskapet skal etablere en ny fabrikk på Herøya i Porsgrunn, med 12 ganger høyere kapasitet i første omgang. Planen er deretter ytterligere kapasitetsutvidelse.

Anlegget skal være automatisert og Nel venter betydelige kostnadsreduksjoner i produksjonen. Selskapet venter at testproduksjonen skal starte i andre kvartal 2021.

Satsingen til Nel innebærer også at selskapet skal ansette 100 flere bare i 2021, men den vil også koste. Nel venter et betydelig negativt brutto driftsresultat i 2021, ifølge presentasjonen til kapitalmarkedsdagen.

