Dataangrep mot Akva Group

Akva Group sier flere viktige systemer er nede etter at det søndag ble utsatt for et cyber-angrep.

Konsernsjef Knut Nesse i Akva Group med daværende Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø og Kronprinsesse Victoria på konferansen AquaVision i 2018. Vis mer byoutline Terje Pedersen / NTB

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Akva Group, som leverer utstyr til oppdrettsbransjen, ble søndag utsatt for et dataangrep, og flere viktige systemer er nede, skriver selskapet i en børsmelding.

Selskapet samarbeider med relevante norske myndigheter og partnere for å få en oversikt over situasjonen og for å begrense spredning og skade.

Akva Group skriver at de ennå ikke vet det fulle omfanget av situasjonen, og det er for tidlig å anslå hvordan driften vil bli påvirket og hva som blir den finansielle effekten, samt når situasjonen vil bli løst.

– Kunder melder at noe har skjedd med systemene

– Vet dere om kundene deres har problemer med driften som følge av dette?

– Vi jobber med å informere kundene nå, og har ingen kommentarer utover det har vi sagt allerede. Vi har fått noen tilbakemeldinger fra kunder på at noe har skjedd med systemene, sier finansdirektør Ronny Meinkøhn i Akva Group til E24.

– Er det snakk om løsepenger?

– Det kan jeg ikke si noe om.

Selskapets aksjekurs faller etter at meldingen om dataangrepet. Aksjen gikk umiddelbart fra 95 kroner til 91,4 kroner. Kursen var for dagen ned 3,17 prosent på Oslo Børs, før nedgangen dempet seg. Akva Groups aksjekurs nådde ny rekord på Oslo Børs i romjulen, da den var på 105 kroner.