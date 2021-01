Kid med milliardomsetning – økte salget 6,6 prosent

Bjørn Rune Gjeldstens interiørselskap fortsetter å vokse. På tampen av fjoråret bikket omsetningen milliarden, til tross for salgsnedgang i Sverige.

Den profilerte investoren Bjørn Rune Gjelsten er største eier i Kid. Han har sett selskapets aksjekurs stige mer enn 90 prosent det siste året. Vis mer byoutline Ole Berg-Rusten / NTB

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Kid publiserer mandag morgen omsetningstall for fjorårets fjerde kvartal. Selskapet økte inntektene med 6,6 prosent til knapt 1,1 milliarder kroner i perioden. Det var omtrent som analytikerne hadde ventet på forhånd, viser estimater innhentet fra Bloomberg.

Like-for-like-salget, som måler veksten når man ser bort fra nyetableringer, økte med 7,4 prosent.

For regnskapsåret 2020 økte konserninntektene med 9,3 prosent til drøyt 2,99 milliarder kroner. Like-like-veksten var på 11,5 prosent.

I tiden etter coronanedstengningen i mars, har nordmenn styrt forbruket over på hjemrelaterte formål, noe som har kommet interiørkjeden til gode. Aksjekursen er nesten doblet fra samme tid i fjor på 99,0 kroner.

Nedgang i utlandet

Etter at Kid kjøpte den svenske virksomheten Hemtex for halvannet år siden, har det delt opp virksomheten i to hovedsegmenter. Hemtex driver 131 fysiske butikker som selger tekstil og interiør i Sverige, Finland og Estland. Slik gikk segmentene:

Kid Interiør økte kvartalsomsetningen med 15,3 prosent til 694,2 millioner kroner. Like-for-like-salget økte 13,6 prosent, mens netthandelen økte 59,2 prosent. For hele året gikk omsetningen opp 16 prosent til drøyt 1,86 milliarder kroner.

I den svenske virksomheten Hemtex, som selskapet kjøpte for halvannet år siden , falt omsetningen i fjorårets fjerde kvartal. Salget gikk ned med 5,7 prosent til 384,8 millioner svenske kroner. Like-for-like-salget falt med 1,9 prosent, mens salget på nett økte med 46,4 prosent. Likevel var salget opp 1,1 prosent til drøyt 1,1 milliarder svenske kroner for hele 2020.

Fullstendige tall for selskapet, der den profilerte investoren Bjørn Rune Gjelsten er hovedeier, presenteres 17. februar.

Les på E24+ Les også: (+) Vinterens beste aksjetips