Andreas Hofstad med toppliste-comeback på børs – satser grønt

Andreas Hofstad gjør i september comeback på topplisten i et Oslo Børs-selskap. Han velger å ri den grønne bølgen og har på kort tid en milliongevinst på papiret.

Spillselskapet Funcom var investeringen som først gjorde Andreas Hofstad rik. Senere gikk han blant annet inn i seismikk og forbrukslån. Vis mer byoutline Kjell A. Olsen

Publisert: Oppdatert: 18. september 2020 16:35 , Publisert: 18. september 2020 16:10

Den 25 år gamle aksjeplukkeren fra Trondheim har de siste årene figurert på listen over de største aksjonærene i en rekke selskaper – og gjort millionbutikk på dette.

Siden mars, da coronakrisen inntraff, har imidlertid ikke Hofstads heleide investeringsselskap CMDC AS hatt store nok investeringer i noen Oslo Børs-selskaper til å være på topplistene.

Aksjonærregisteret viser også at Hofstad ved årsskiftet eide langt færre Oslo Børs-aksjer enn på samme tid året før.

Skyter fart på børs

Nå har privatinvestoren gjort et toppliste-comeback, og Hofstad gjør som svært mange andre investorer om dagen: Satser grønt.

Gjennom CMDC as eier han 2.100 Arendals Fossekompani-aksjer verdt i overkant av ni millioner kroner, ifølge oversikter.

Hofstad har så langt truffet blink i Arendals Fossekompani, et selskap som driver med blant annet vannkraft.

Likviditeten i aksjen, altså hvor ofte den bytter hender, er vanligvis knøttliten, men den siste tiden har det økt noe. Samtidig har aksjekursen bykset kraftig fra 3.080 kroner til 4.420 kroner så langt i september. Et hopp på over 40 prosent.

I perioden Hofstad har vært på topplisten har aksjene hans steget med 2,5 millioner kroner i papirverdi. Aksjonærlistene har et par dager etterslep og det er mulig at investoren har solgt seg ned eller kjøpt flere aksjer de siste dagene.

E24 har ikke lykkes å komme i kontakt med Hofstad.

Grønn aksje

Den siste tiden har en «grønn» bølge nådd aksjemarkedet med massive innsprøytninger til denne type selskaper.

På Oslo Børs har blant annet selskaper som Vow, Quantafuel, Nel blitt mye omtalt, mens Arendals Fossekompani sjeldent vies stor oppmerksomhet i mediene eller hos analytikere.

I mars ble det kjent at Arendals Fossekompani slår sammen sine fire datterselskaper til ett selskap kalt Volue, samt jobber med en børsnotering av det. Volue er en grønn teknologisatsing som skal bidra i det grønne skiftet ved å gjøre det enklere for kraftprodusenter å håndtere kraft fra sol og vind.

Arendals Fossekompani ble opprettet i i 1896 og har en markedsverdi på 9,7 milliarder kroner. På aksjonærsiden domineres det av tre familieselskaper som samlet sitter på rundt tre fjerdedeler av de utestående aksjene. Dette er Erik Must og familie, Kjell Christian Ulrichsen, og Morten Sigval Bergesen med familie.

Begynte i 11-12-årsalderen

I 2014 gjorde Adresseavisen et intervju med Hofstad, som da var 19 år og akkurat hadde rundet halvannen million kroner i inntjening.

– Målet har aldri vært å bli rikest. Men på en annen side kan du si at man på Oslo Børs kun måler suksess i en ting, penger, og det ligger i de fleste menneskers natur å ville bli best, sa privatinvestoren til avisen.

Hofstad gjorde den første transaksjonen i 11-12-års alderen med 2.000 kroner han fikk av moren sin.

– Etter skolen var det rett hjem og sette på tekst-tv for å følge med på kursene. Jeg har alltid hatt en interesse for dette. Hvorfor det er slik har jeg spurt meg selv om mange ganger uten at jeg finner noe godt svar. Det må ha noe med at det er veldig intellektuelt utfordrende og at det blir belønnet/straffet helt ut ifra egen innsats, sa Hofstad til Adressa den gangen.