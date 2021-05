Avisartikkel gjorde ham 47 mill. rikere på en drøy halvtime

Det ble en svært innbringende formiddag for aksjonærene i Nordic Semiconductor, deriblant toppsjef og storeier Svenn-Tore Larsen.

Nordic Semiconductor-sjef Svenn-Tore Larsen fikk en god start på dagen. Like etter at Børsen åpnet, kunne han se sine aksjeverdier i selskapet øke med nesten 50 millioner kroner. Vis mer byoutline Gorm Kallestad, NTB / Nordic Semiconductor. Redigert av E24.

Milano Finanza, en italiensk finansavis, skrev torsdag at det norske teknologiselskapet Nordic Semiconductor kan bli kjøpt opp.

I artikkelen sto det at STMicroselectronics, som er blant Europas største brikkeprodusenter, er interessert i kjøpe selskapet.

Det førte til en kraftig kursoppgang i aksjene til Nordic Semiconductor, som på det meste var opp nær 13 prosent på Oslo Børs torsdag formiddag.

Kursoppgangen øker verdiene på eiernes aksjebeholdninger, deriblant toppsjef Svenn-Tore Larsen.

Larsen eier drøyt 1,9 millioner aksjer i Nordic Semiconductor. Disse var verdt 419 millioner kroner på det meste i formiddag.

Aksjeverdien hans hadde da økt med mer enn 47 millioner kroner på en drøy halvtime.

Larsen sier han har et lengre perspektiv i sitt eierskap og at han ikke ser på dagens oppgang som en gevinst, selv om verdiene har økt på papiret.

– Man blir ikke rikere før man har solgt, sier Larsen.

Børskomet

Etter den umiddelbare aksjeoppgangen i kjølvannet av at handelen åpnet, tiltok oppgangen, før Nordic Semiconductor avviste at de har vært i samtaler om et slikt oppkjøp og aksjeoppgangen bremset noe.

– Vi ble obs på dette gjennom media, sa Larsen om oppkjøpsryktene.

Nordic Semiconductors aksje stengte opp 9,80 prosent til 214 kroner på Oslo Børs. Det verdsetter Larsens aksjer til drøyt 406 millioner kroner, som er opp 35 millioner fra børsslutt onsdag.

Elektroingeniøren har vært toppsjef i Nordic Semi siden 2002. Fra Oslo styrer han selskapet, som har sitt hovedkvarter i Trondheim og produserer halvledere, altså stoffer som leder elektrisk strøm. De spesialiserer seg på trådløs teknologi for tingenes internett (IoT).

Når man for eksempel bruker elektriske sparkesykler som står utplassert i en rekke norske byer, er det Nordic Semiconductor som har levert teknologien som gjør at du kan låse opp sykkelen med telefonen.

Grafen under viser hvordan aksjekursen til Nordic Semiconductor har utviklet seg på Oslo Børs det siste året.

Larsen er blant de største aksjonærene i Nordic Semiconductor og har vært med på en eventyrlig kursoppgang i aksjen. Det siste året er den opp rundt 230 prosent, og så langt i år er oppgangen 52 prosent.

Børsverdien til hele selskapet er på over 41 milliarder kroner.

– Vi har hele tiden hevdet at verden blir mer populert med halvledere, det blir mer «connecticity» i flere og flere segmenter, sier Larsen.

Han forklarer at hvis du for eksempel ser på huset til bestefaren din så er det ikke så mye slik teknologi, men hvis du ser på yngre generasjoner som barn og barnebarn bruker disse mer «connected» elektronikk.

Han sier at deres produkter brukes i stadig større grad gjennom at det er mange biler som blir selvkjørende, det blir brukt i treningssensorer, på sykehus, i folks hjem.

Folketrygdfondet er største eier i Nordic Semiconductor med en andel på 11,7 prosent.

Analytiker: – Ville vært en katastrofe

Så langt i mai hadde aksjen imidlertid falt noe før dagens oppgang.

– Det ville vært en katastrofe for selskapet i det hele tatt å underholde et salg når aksjen er et sted hvor den tynges ned av frykt for «supply chain issues» (problemer i leverandørkjeden, journ.anm.), sier Christoffer Wang Bjørnsen, analytiker i DNB Markets.

I forrige kvartalsrapport meldte Nordic Semi at etterspørselen er sterk på tvers av alle sluttbrukerne i det brede markedet. Men begrensninger på tilbudssiden fortsetter å holde selskapet tilbake fra å utnytte den sterke etterspørselen på kort sikt, skrev selskapet. De sliter med wafer-leveransene fra Taiwan, altså tynne skiver med halvledermateriale som er sentrale i integrerte kretser.

I første kvartal meldte Nordic Semiconductor samtidig om et kraftig omsetningshopp. Det norske teknologiselskapet økte inntektene med 104 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, opplyser de selv i resultatrapporten for første kvartal.

Det resulterte litt over 143 millioner dollar, som tilsvarer nesten 1,2 milliarder norske kroner, i inntekter i første kvartal.

På driften snudde selskapet fra minus 2,1 millioner dollar, til 15,7 millioner dollar, tilsvarende 130 millioner kroner. Bunnlinjen viser en oppgang fra minus 1,3 millioner dollar til 13,5 millioner i årets første kvartal, altså rundt 112 millioner kroner.