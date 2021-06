Norwegian-aksjonær om Schram-exit: – Overraskende

Norwegian-styret kaster toppsjef Jacob Schram og setter inn finansdirektør Geir Karlsen med umiddelbar virkning. Forvalter «har tillit til at styret gjør en riktig beslutning».

HAR TILLIT TIL STYRET: Nordea-fondene er blant de nye eierne i Norwegian etter refinansieringen. Investeringsdirektør Rober Næss er overrasket over at Jacob Schram måtte gå. Vis mer byoutline Eivind Senneset

– Det var overraskende. Vi hadde et godt inntrykk av Jacob Schram, sier forvalter Robert Næss i Nordea til E24.

– Men det er satt på plass et godt styre så da har vi tillit til at styret gjør en riktig beslutning, sier han.

Nordea Investment Management var en av en av seks hjørnesteinsinvestorer som skjøt inn penger da Norwegian nylig ble reddet for andre gang under pandemien.

I dag sitter forskjellige Nordea-fond med aksjer for rundt 150 millioner kroner, ifølge Næss.

– Det har ikke vært noen spekulasjoner om at han skulle gå, og han har gjort en god jobb. Han presenterte selskapet da det hentet penger og ga et godt inntrykk. Sånn sett er det overraskende at han må gå.

– Vi som aksjonærer skal ikke vite på forhånd om styret er misfornøyd. At det kom som en overraskelse for oss i dag er naturlig, sier han.

Sparket etter halvannet år

Største eier i Norwegian er John Fredriksen gjennom selskapet Geveran Trading med 19 prosent eierandel, etterfulgt av Sundt-arvingenes selskap Sundt AS som sitter med en eierandel på 17,4 prosent.

Administrerende direktør i Sundt, Jakob Iqbal, sier han ikke har noen kommentarer på spørsmål om sjefsbyttet i Norwegian.

Ifølge styreleder Svein Harald Øygard tok styret beslutningen søndag kveld. Den innebærer at konsernsjef Jacob Schram sparkes på dagen – halvannet år etter han startet i jobben.

Schram sier følgende i en uttalelse:

– Styrets beslutning om å gi meg sparken kom svært overraskende på meg.

Geir Karlsen, som frem til nå har vært finansdirektør, overtar jobben. Karlsen har vært sentral i redningsoperasjonene i Norwegian etter at han kom inn i 2018, og har også tidligere vært konstituert konsernsjef.

Geir Karlsen (til venstre) tar over som Norwegian-sjef etter Jacob Schram (til høyre) . Vis mer byoutline Adrian Nielsen / E24

Svein Harald Øygard ble valgt inn i sitt verv så sent som i juni i år, da han tok over etter danske Niels Smedegaard.

Roser Schram

Næss mener Schram har gjort en god jobb.

– Han har gått inn i en krevende periode, loset selskapet sammen med resten av ledelsen, fått det til å overleve og hentet inn penger.

Styreleder Øygard har ikke villet gå inn på hvorfor styret mener at Schram ikke er den rette til å lede Norwegian.

– De har ikke sagt konkret hva det er. Men det kan tenkes at de vil ha en enda mer ambisiøs plan, at de vil at ting skal gå fortere, sier Næss.