Tungt fall på børsene i Asia etter Putins anerkjennelse

Russlands anerkjennelse av østukrainske utbryterrepublikker bidrar til ny uro i markedene. I Asia faller børsene bredt, samtidig som oljeprisen har steget nesten fire dollar det siste døgnet.

Russlands president Vladimir Putin anerkjente utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk øst i Ukraina mandag kveld. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

Ukraina-krisens nye dreininger preger børsene i Asia og Stillehavsområdet. Alle de store indeksene handles i rødt tirsdag morgen.

Slik så det ut omtrent klokken 6:

Nikkei 225 i Tokyo ned 1,98 prosent

Hang Seng i Hongkong ned 2,95 prosent

Kospi i Seoul ned 1,70 prosent

Shanghai Composite ned 1,36 prosent

FTSE Straits Times i Singapore ned 0,83 prosent

ASX 200 i Sydney ned 1,29 prosent

Anerkjente utbryterrepublikker

Russlands president Vladimir Putin anerkjente mandag kveld de østukrainske utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk. Senere har presidenten beordret såkalte «fredsbevarende styrker» inn i området.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj talte til folket i etterkant av anerkjennelsen sent mandag kveld.

– Vi har forpliktet oss til det fredelige og diplomatiske sporet, vi vil følge det og kun det. Men vi er et selvstendig land. Vi er ikke redde for noe eller noen, vi skylder ingen noen ting og vi gir ikke noe til noe, sa presidenten.

USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfeld kalte påstanden om at dette er fredsbevarende styrker latterlig, under et møte i FNs sikkerhetsråd i natt.

– Russlands klare angrep på Ukrainas suverenitet og territorielle integritet er uprovosert. Det er et angrep på Ukrainas status som en FN-nasjon og det bryter grunnleggende prinsipper om internasjonal lov, sa hun, ifølge VG.

Både USA, Storbritannia, Frankrike, Canada og EU har varslet sanksjoner og andre tiltak, der noen vil innføres allerede tirsdag.

Mandag kunngjorde USA et forbud mot investeringer og handel i Donetsk og Luhansk, ifølge NTB.

Oljeprisen opp med to dollar

Samtidig som Ukraina-krisen forverret seg gjennom mandag kveld, har også oljeprisen styrket seg. Siden Oslo Børs stengte mandag ettermiddag har prisen på ett fat nordsjøolje steget med omtrent to dollar.

Tirsdag morgen er prisen nesten 97 dollar per fat nordsjøolje (brent spot). Det er nesten fire dollar høyere enn rundt klokken 6 mandag morgen.

Sjefanalytiker i Nordea, Thina Margrethe Saltvedt forklarte til E24 mandag kveld at det ikke er uvanlig at oljeprisen øker markant i perioder med politisk uro, særlig i land som produserer olje og gass.

Russland er EUs største leverandør av fossilt brennstoff, og EUs egne tall viser at de står for 27 prosent av oljen, 41 prosent av gassen og 45 prosent av kullet som unionen importerer.