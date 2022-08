Rekorddyr strøm for tredje dag på rad

I Sørvest-Norge passerer strømprisen fem kroner kilowattimen i snitt torsdag. Det blir samtidig ny årstopp på Østlandet og Vestlandet.

Lite vann i magasinene er en av forklaringene på de spesielt høye prisene i sørvest. Her fra Blåsjø i Suldal nord i Rogaland tidligere denne måneden.

Publisert:

Strømprisen i Sørvest-Norge kommer opp i 5,25 kroner kilowattimen i snitt gjennom døgnet torsdag, viser foreløpig tall fra Nord Pool.

Dermed fortsetter rekordrekken for strømprisen i prisområdet. Den forrige rekorden var fra onsdag, som da slo rekorden fra tirsdag.

Den dyreste timen er klokken 19–20, da prisen passerer 5,9 kroner kilowattimen. Strømprisen holder seg stort sett over fem kroner hele torsdagen.

Østlandet og Vestlandet får samtidig årets dyreste strøm for disse områdene. I området som blant annet dekker Oslo er døgnprisen oppe i 3,39 kroner kilowattimen, mens døgnprisen i området rundt Bergen er litt lavere på 3,16 kroner kilowattimen.

Kraftprisen hos Nord Pool er oppgitt utenom nettleie, avgifter som moms og påslag til strømselskapene. Nettleien varierer mye mellom ulike nettselskaper. Eventuell strømstøtte trekkes også fra på strømregningen.

Lite vind i Norden

Noe av årsaken til prishoppet i Norge torsdag er lavere vindkraftproduksjon i Norden, ifølge kraftanalytiker Ole Tom Djupskås i Refinitiv.

– Det som skjer i morgen er at det blir en kraftig nedgang i vindkraftproduksjonen i Norden, 2,8 gigawatt lavere i snitt for hele Norden. Da stiger også systemprisen. I tillegg kommer det også et nytt prishopp i Tyskland til 5,56 kroner kilowattimen, og norske priser følger ganske tett på det, sier Djupskås til E24.

– Norske priser legger seg om lag midt mellom Tyskland og Storbritannia i morgen. Da blir det en del eksport av kraft til Tyskland og en del import fra Storbritannia, sier han.

– Når prisen er så høy som nå, hva kan skje utover vinteren?

– I et tørt scenario så kan det bli høyere priser, men det kommer veldig an på været. Det kommer an på nedbør, gasspriser, og utviklingen for kjernekraften i Frankrike. Det er også nokså lite vind nå, men hvis det kommer mer vind så kan det også dempe prisene, sier Djupskås.

Litt mer vann i magasinene

Høye gasspriser for et Europa i energikrise og lite vann i magasinene her hjemme er de viktigste forklaringene kraftanalytikere har pekt på for å forklare de skyhøye prisene i det siste.

Sør-Norge er koblet på det europeiske kraftmarkedet gjennom flere utenlandsforbindelser, og gassprisen påvirker strømprisen på kontinentet mye.

Samtidig har det vært mindre vann i magasinene i Sør-Norge enn normalt på denne tiden av året. Det har vært spesielt lite vann i Sørvest-Norge.

Magasinfyllingen i Norge sett under ett økte til 68,4 prosent forrige uke, viser ferske tall fra NVE. Det er opp 0,4 prosentpoeng fra uken før, men fremdeles godt under det som er vanlig for den uken. Medianverdien de siste 20 årene er på 78,9 prosent.

Sørvest-Norge har den klart laveste fyllingsgraden på 50,1 prosent ved utgangen av forrige uke. Det er litt lavere enn uken før. Østlandet og Vestlandet har ikke like lite vann i magasinene med fyllingsgrader i underkant av 70 prosent. Dette er likevel et godt stykke under normalen på denne tiden av året.

Prisen faller i Midt-Norge

I Nord-Norge holder prisen seg svært lav på rundt ett øre kilowattimen. I Midt-Norge er prisen også langt lavere enn i Sør-Norge, og faller til rundt 10 øre i snitt gjennom torsdagen.

Snittprisen har vært noe høyere i Midt-Norge enkelte dager i det siste på grunn av noen timer med spesielt dyr strøm, men torsdag holder prisen seg jevnere og under 30 øre kilowattimen i alle timer.

Disse to prisområdene påvirkes ikke av det europeiske markedet på samme måte som Sør-Norge. I tillegg er det mer, og ikke mindre, vann i magasinene enn normalt nord for Dovre.

I Midt-Norge var fyllingsgraden 88 prosent ved utgangen av forrige uke, mens den var 89,5 prosent i Nord-Norge.