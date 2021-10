SAS-piloter i Parat varsler søksmål mot selskapet

Pilotene i fagforeningen Parat mener SAS bryter inngåtte avtaler ved å sette ut deler av produksjonen til andre flyselskap.

SØKSMÅL: SAS-pilotene i Parat varsler søksmål mot selskapet. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Saken oppdateres!

SAS varslet forrige uke at de gjør endringer i selskapsstrukturen.

Det innebærer blant annet at de oppretter et nytt datterselskap, og endrer navn på et allerede eksisterende selskap.

Samtidig opplyste selskapet at oppsagte piloter og kabinansatte må søke jobb på nytt i disse selskapene. SAS har måtte halvere arbeidsstokken under coronapandemien, og latt rundt 5000 ansatte gå.

– Forkastelig

Opprettelsen av de nye selskapene har fått flere til å rase. Blant dem er SAS-pilotene, som forrige uke omtalte det hele som «umoralsk, uetisk og usolidarisk».

Pilotene mener flyselskapet omgår gjenansettelsesplikter for over 500 oppsagte ved å opprette nye selskaper. Selskapet selv har avvist dette.

I en pressemelding fra Parat onsdag, sier leder for SAS-pilotene, Jan Levi Skogvang, at SAS bryter inngåtte avtaler.

Pilotene har en avtale med SAS, der det er en grense på 13 prosent av selskapets produksjon som kan settes ut til andre flyselskap, ifølge Parat. 87 prosent av SAS flygningene må ifølge fagforeningen utføres med SAS 'egne fly og ansatte.

– Våre beregninger viser at SAS nå setter ut en vesentlig, og mye større del av flygningene til andre, nyopprettede flyselskap. Det var aldri hensikten. Det fører til at våre oppsagte SAS kollegaer ikke får jobben sin tilbake. Dette mener vi er moralsk helt forkastelig og totalt uakseptabelt, sier Skogvang.

Har sendt varsel

Parats advokat, Christen Horn Johannessen, bekrefter at de nå har sendt et varsel om søksmål til SAS.

Leder for kabinansatte i SAS, Martinus Røkkum, støtter pilotkollegene.

– Denne kampen gjelder i like stor grad oss kabinansatte og alle andre ansatte i SAS. Er det SAS som utfører egen produksjon har vi jobb, er det andre innleide flyselskap som flyr for SAS har vi ikke jobb, sier han.

Han omtaler søksmålet som viktig for alle SAS-ansatte, uavhengig av hvilken fagforening de tilhører, eller hvilken jobb de har.