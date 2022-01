Trosser forsyningskrisen: Apple omsatte for 1.111 milliarder kroner i forrige kvartal

Apple leverer den høyeste omsetningen i et kvartal noensinne, til tross for den globale forsyningskrisen.

Apple-produktene har solgt som aldri før, og spesielt laptopene har solgt svært godt i forrige kvartal, melder Apple. Vis mer

Apple kunne vise til rekordgode resultater, til tross for forstyrrelser med globale forsyningslinjer. Apple omsatte for 124 milliarder dollar (1.111 milliarder kroner) i fjerde kvartal, over 5 milliarder dollar høyere enn ventet.

Omsetningen er den høyeste i et kvartal for Apple noensinne.

Apple slo analytikernes estimater i alle produktkategorier, med unntak av iPad. Også inntjeningen var bedre enn ventet, på 2,1 dollar per aksje.

– Dette kvartalets rekordresultater ble muliggjort av vårt mest innovative utvalg av produkter og tjenester noensinne, sa Tim Cook, Apples administrerende direktør.

Selskapet belønner aksjonærene med et utbytte på 0,22 dollar per aksje.

Apples tjenester, som blant annet inkluderer iCloud, Apple Music og App Store-avgifter, fortsatte å vokse kraftig og steg 25 prosent til 19,52 milliarder dollar (174,9 milliarder kroner).

Tjenester er Apples mest lønnsomme forretningsenhet, og økningen bidro til Apples bruttomargin var høyere enn forventet.

Varslet forsyningsproblemer

Etter at Tesla la frem resultater onsdag, der selskapet rapporterte om betydelige problemer med forsyningslinjene sine, var det knyttet stor spenning til om Apple kan ha lignende problemer.

På forhånd har Apple varslet at brikkemangel påvirker også dem, og at omsetningen kunne bli seks milliarder dollar lavere eller mer på grunn av dette, ifølge Bloomberg.

– Vårt største problem er tilgang på halvledere, uttalte Apple-sjef Cook til CNBC.

Han påpekte at forrige kvartal var verre enn det før, men at mars-kvartalet vil være bedre med tanke på forsyning av halvledere.

I løpet av kvartalet fra oktober til desember slapp Apple flere nye produkter. Blant disse var iPhone 13.

Apple er blant de viktigste aksjene i den amerikanske teknologisektoren, og aksjemarkedet for øvrig.

De siste ukene har vært særlig turbulente for den teknologitunge Nasdaq-indeksen, som er ned over 14 prosent i år. Rentemøtet i den amerikanske sentralbanken onsdag bidro til mer uro, da sentralbanksjef Jerome Powell ikke ville utelukke en serie med rentehevinger i året som kommer.

Aksjen steg

I handelen etter børsstengingen i USA steg aksjen to prosent like etter resultatene ble lagt frem.

– Inntrykket har endret seg i positiv retning når forsyningsproblemene ser ut til å ha forbedret seg raskere enn man opprinnelig trodde, sier Barclays-analytiker Tim Long i forkant av rapporten, ifølge Marketwatch.

Av alle Apples produkter var veksten sterkest for laptop-linjen som så 25 prosent salgsvekst fra året før til 10,8 milliarder dollar.

Selskapet kom ikke med noen føringer eller guiding på hvor man tror resultatene vil lande i kvartalene fremover, noe Apple sluttet med da coronakrisen brøt ut.