Forsyningskrisen rammer Tesla

Teslas inntjening i fjerde kvartal var høyere enn analytikernes forventninger, men selskapets problemer med forsyningskjedene gjør at fabrikkene ikke er på full kapasitet.

To år etter annonseringen av «Cybertruck» er den ennå ikke i produksjon. Vis mer

Publisert: Oppdatert i dag 05:07

Tesla leverte en omsetning i fjerde kvartal på en milliard dollar over forventningene. Tesla hadde en omsetning på 17,7 milliarder dollar.

Inntjeningen endte på 2,54 dollar per aksje, også dette over forventningene.

Likevel falt aksjen skarpt i etterhandelen og var ned 6 prosent umiddelbart etter resultatfremleggelsen. Selskapet viser til at problemer med forsyningskjedene gjør at fabrikkene ikke er på full kapasitet, og ikke har vært det på flere måneder.

Da etterhandelen stengte natt til torsdag (norsk tid) hadde aksjen hentet seg noe inn, og var ned 0,8 prosent.

På forhånd var det mest spenning knyttet til hva elbilprodusenten ville si om sine utsikter og forventninger til 2022.

Elbilprodusenten kunne informere om at produksjonen av den mye omtalte «Cybertruck» ville begynne på fabrikken i Austin, etter produksjonen av Model Y. Samtidig understreker de at de gjør fremskritt i produksjonen av den futuristiske pickup-trucken.

Over to år etter at den ble annonsert, er det fremdeles usikkerhet knyttet til når Teslas mye omtalte «Cybertruck» vil bli satt i produksjon.

Tesla har allerede uttalt at de solgte 936.000 biler i 2021.

Tesla var svakt positiv like ved stengetid på Wall Street, og var opp 1,35 prosent.