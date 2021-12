Fitch: Evergrande har misligholdt lån

Den kinesiske eiendomsgiganten, med over 2.600 milliarder kroner i gjeld, har for første gang misligholdt et lån med utenlandsk valuta.

Publisert:

Saken oppdateres.

Kredittanalyseselskapet Fitch Ratings har kuttet ratingen i Evergrande til «restricted default» (begrenset mislighold) torsdag. De pekte på manglende betaling på dollarobligasjoner.

Dermed har den kinesiske boligutbyggeren Evergrande for første gang misligholdt et lån, ifølge Bloomberg.

Financial Times skriver at Fitch er de første som selskapet som erklærer mislighold på lånet.

Utviklingen markerer starten på slutten for den gjeldstyngede giganten, ifølge Bloomberg.

Kunne ikke garantere betaling

Evergrande hadde mer enn 300 milliarder dollar i gjeld, ved utgangen av juni, ifølge Bloomberg. Det tilsvarer omtrent 2.670 milliarder kroner med dagens kurs.

Et av obligasjonslånene i dollar hadde forfall i november, og fristen for mislighold var på mandag. Tidligere har Evergrande meldt at de har betalt låneregningen i siste liten før mislighold.

I løpet av høsten har selskapet solgt både bankaksjer, og strømmeaksjer for å hente inn penger. Fredag fikk selskapet krav fra kreditorene på 260 millioner dollar, og selskapet varslet at de ikke kunne garantere å ha midler til å møte betalingskravene.

Myndighetene i Kina svarte at de vil hjelpe selskapet med å redusere risiko og opprettholde stabilitet i eiendomssektoren i landet.

Erklært mislighold også for Kaisa Group

Denne uken hadde også Kinas nest største eiendomsutbygger, Kaisa Group, frist for en lånebetaling.

Aksjen til selskapet ble handelsstanset på Hongkong-børsen onsdag, i «påvente av en kommende melding». Torsdag var den fremdeles ikke i handel.

Ifølge Financial Times har også Fitch erklært Kaisa Groups lån til begrenset mislighold. Lånet er ifølge avisen på 400 millioner dollar.

De to boliggigantenes mulige mislighold kunne, ifølge Reuters, trigge «kryss-forfall» på omtrent 19 milliarder dollar for Evergrande, og 12 milliarder for Kaisa Group.

Konkursfrykt skapte børsuro

Da det ble kjent at Evergrande kunne gå over ende tidligere i høst, skapte det børsuro over hele verden.

Markedet fryktet at selskapet problemer kunne smitte over på resten av eiendomssektoren. Den anslås å utgjøre mellom 15 og 30 prosent av økonomien i verdens nest største økonomi. Boligsektoren har vært viktig for den økonomiske veksten til Kina, men sektoren er også i stor grad lånefinansiert.

Pål Ringholm, analysesjef for kreditt i Sparebank 1 markets, har tidligere forklart til E24 at selskapet var verdens mest verdifulle eiendomsselskap for tre år siden, men at markedet nå priser inn en teknisk konkurs.

I september mente han det var vanskelig å forutse hva presidenten i Kina, Xi Jinping ville gjøre.

– Jeg tror kinesiske myndigheter vil prøve å unngå et Lehman-øyeblikk og prøve å sørge for en restrukturering av gjelden. Kineserne vil ikke la de største bankene gå over ende, sa Ringholm.

Et Lehman-øyeblikk henviser til den gang banken Lehman Brothers begynte å vakle høsten 2007, noe som satte i gang en verdensomspennende finanskrise. Året etter gikk banken konkurs.