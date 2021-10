Rakettoppgangen fortsatte for Trump-aksje etter ville svingninger

Natt til torsdag ble det kjent at selskapet Digital World Acquisition skal huse den tidligere presidentens nye sosiale medium. På det meste steg aksjekursen over 1.500 prosent siden nyheten.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

Det er vanskelig å finne sidestykke til de siste dagenes kurshopp i Digital World Acquisition-aksjen. Onsdag lå den på like under ti dollar, mens den på et tidspunkt fredag var like under 160 dollar.

Det tilsvarer en oppgang på over 1.500 prosent.

Kursen falt tilbake gjennom dagen, og endte til slutt med på 94,2 dollar per aksje - en oppgang på 846 prosent siden onsdag.

Digital World Acquisition er et såkalt blankosjekkselskap (Spac) som er notert på Nasdaq-børsen i New York. Disse selskapene er dannet for å tjene penger gjennom en børsnotering, og deretter bruke disse pengene til å kjøpe opp og slå seg sammen med et privat selskap. Investorene har som regel ingen anelse om hvilket selskap de ender opp med å kjøpe når de investerer i en slik børsnotering.

Handelen stanset flere ganger

Den voldsomme kursoppgangen kommer etter at Donald Trump på natt til torsdag kunngjorde planene om å lansere et nytt sosialt medium, døpt Truth Social. Plattformen skal eies av Trump Media & Technology Group (TMTG).

– Jeg skapte Truth Social og TMTG for å stå imot tyranniet fra teknologigigantene. Vi lever i en verden der Taliban har stor tilstedeværelse på Twitter, og hvor likevel din favorittpresident i USA er blitt tiet i hjel. Dette er uakseptabelt, sa Trump i forbindelse med nyheten.

Ifølge Digital World Acquisition gir fusjonen en verdi på opptil 14,2 milliarder kroner for Trumps nye selskap.

Samme dag ble det kjent at TMTG og Digital World Acquisition vil fusjonere. Torsdag steg aksjen over 350 prosent. Handelen i aksjen har siden blitt stanset gjentatte ganger som følge av ville svingninger og et massivt handelsvolum.

Fredag har også en annen Trump-tilknyttet aksje, Phunware, steget like kraftig. Da Wall Street stengte på torsdag var kursen 1,53 dollar, mens den kort tid etter åpning fredag var 24 dollar. Det tilsvarer altså en kursoppgang på 1.470 prosent. Også Phunware svingt tilbake i løpet av dagen. Kursen endte dagen på 8,74 dollar, en oppgang på 471 prosent.

Phunware har utviklet en annonseprogramvare som Donald Trump brukte i valgkampen i 2020, skriver CNBC.

Reddit-blest

Mye tyder på at det er mange småinvestorer som har drevet oppgangen. Torsdag var Digital World Acquisition den absolutt mest handlede aksjen på den populære handelsplattformen til Fidelity, ifølge kanalen.

Digital World Acquisition-tickeren DWAC har også vært blant de mest omtalte på Reddit-forumet Wallstreetbets, i tillegg til å være blant de mest populære på Twitter.

Wallstreetbets fikk for alvor oppmerksomhet i offentligheten i vinter, da diskusjoner på nettforumet bidro til å sende kursene til Gamestop og AMC til himmels. Aksjer som får denne typen oppmerksomhet i sosiale medier omtales ofte som «meme-aksjer». Nå spekuler flere amerikanske medier i om også Digital World Aqcuisition får den samme behandlingen.

Trumps nye sosiale medium lanseres i kjølvannet av at han ble kastet ut av Facebook og Twitter, etter anklager om at han fremprovoserte stormingen av Kongressen i januar. Trump skal selv være styreleder for det nye selskapet. Lanseringen av den nye plattformen er ventet i første kvartal neste år.