Sjeføkonomer om trippel renteheving: – Bekrefter sentralbankens vilje til å kjøle ned

Sentralbanken i USA økte onsdag kveld styringsrenten med 0,75 prosentpoeng. Det kan bety at nedgangstider er på vei i USA.

Sjeføkonom i Sparebank 1 Markets, Harald Magnus Andreassen, sier sentralbanken er villig til å innføre resesjon i USA.

– Sentralbanken starter med å si at etterspørselen og produksjonen har dempet seg, så de ser at økonomien bremser seg, likevel argumenterer de med at renten skal opp. Det bekrefter deres vilje til å kjøle økonomien ned, sier Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i Sparebank 1 Markets.

Han konkluderer derfor med at sentralbanken i USA er villig til å innføre en resesjon for å få inflasjonen ned til målet på to prosent.

– De innser at et tilbakeslag i økonomien er nødvendig for å bringe tilbake balansen, og kostnadene blir større desto lengre du venter, sier Andreassen.

På tross av at økonomien allerede bremser opp i USA, peker sentralbanken i avgjørelsen sin på at presset i jobbmarkedet fortsatt er stort.

– Vi har aldri før sett at man har fått ned lønnsveksten uten å få arbeidsledigheten opp, og da blir det resesjon, sier Andreassen.

Ny trippel renteheving avhenger av tre nøkkeltall

– En trippel renteheving var veldig godt forventet ut fra signalene på forhånd. Rentehevingen forårsaket veldig små bevegelser i markedet, sier sjeføkonom Marius Hov i Handelsbanken.

På pressekonferansen etter avgjørelsen sier sentralbanksjef Jerome Powell at hvor stor renteheving det kommer neste rentemøte avhenger av hvordan dataene ser ut fram til da.

Sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Hov, sier rentehevingen var som forventet.

– Han utelukker ikke en ny trippelheving, men det er betinget på dataene fremover. Her tror jeg man vil se spesielt på inflasjonstallene, arbeidsmarkedstallene og lønnsstatistikken. Det er tre tall som vil avgjøre hva neste renteheving blir, sier Hov.

Sentralbanken i USA åpner også for å ta ned tempoet i rentehevingene fremover, ifølge sentralbanksjef Powell på pressekonferansen.

– Det gjør at dette i alt tolkes duete, sier Hov.

I pengepolitikken omtales man gjerne som hauk eller due, avhengig om man vil ha høyere eller lavere styringsrenter.

– Du ser at det tolkes duete i toårsrentene, som nå er ned cirka åtte punkter. Det er nok nettopp uttalelsene om at tempoet kan tas ned og at nye rentehevinger avhenger av dataene som sørger for nedgangen i markedsrentene.

Tror markedet tar feil om vendepunkt

Kjetil Olsen i Nordea Markets forteller at markedet rett etter avgjørelsen fra sentralbanken priser inn en forventning om at Fed vil snu tidlig i 2023. Det tror han er feil.

Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea Markets tror ikke renten kommer ned igjen med det første.

– Vi tenker det er helt utenkelig at Fed kommer til å snu tidlig neste år. Vår tanke er at de øker renten, og så holder de den en god stund. Inntil de er helt trygge på at økonomien er såpass svekket at de ser at det får effekt på pris og lønnsvekst og helt trygge på at inflasjonen går ned, sier han.

Sentralbanken i USA er ikke nødvendigvis fornøyd med at ting flater ut, tror Nordea Markets-økonomen.

– Man må akseptere at økonomien går ned, og det tror jeg Fed er forberedt på. Men det er ikke sikkert markedet gjør noe annet enn de gjør nå på en stund selv om vi skulle ha rett, sier Olsen.

Olsen tror Fed mest sannsynlig kommer til å øke renta med 50 basispunkter ved rentemøte i september.

– Vi tror det blir renteøkninger nå ved hvert rentemøte utover. Kanskje vi er ferdig med 75 basispunkter, eller kanskje det kommer en til, men jeg tror de fleste nå tenker det blir 50 basispunkter videre og så trapper man kanskje ned til 25 etter hvert. Men renten skal videre opp tror vi.

Knut A. Magnussen i DNB Markets forventer en renteheving på 50 basispunkter ved neste rentemøte.

Renta skal fortatt opp

Det tror også Knut Magnussen i DNB Markets.

– Vi har prognoser med at de hever med 50 basispunkter ved neste rentemøte. Det kan hende de åpner for 75 enda en gang, men nå har de gått opp på et nivå de mener er nøytralt, nå har de sagt at de skal raskt opp dit og så skal de finjustere litt mer, så hvordan det går i september avhenger av hvordan det går med inflasjonstallene, sier han.

– Det er tross alt mye å øke med tre kvarter to ganger på rad. Og når de ser at det bremses så er jo det de ønsker, legger han til.