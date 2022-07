Kraftig resultatøkning for Hydro

Aluminiumsgiganten fikk et resultat før skatt på 14,1 milliarder kroner i andre kvartal. Høye aluminiumspriser bidrar til resultatet.

LEGGER FREM TALL: Hilde Merete Aasheim.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Fredag legger industrikjempen Norsk Hydro frem sine resultater for årets andre kvartal.

Aluminiumsgiganten fikk et resultat før skatt på 14,1 milliarder kroner i andre kvartal, opp fra 3,4 milliarder kroner året før.

Resultatet skyldes «gode markedsforhold» og høy etterspørsel etter selskapets aluminiumsprodukter, skriver Hydro.

Omsetningen kom inn på 64,8 milliarder kroner, opp fra 34,6 milliarder i samme periode i fjor.

– Vi ser økende usikkerhet i markedet framover, med stigende energipriser og en svekkelse i markedet for aluminiumprodukter. Vi vil fortsette med tiltak og prosjekter som bygger opp under strategien om lavkarbonaluminium og fornybar energi fram mot 2025, sier administrerende direktør Hilde Merete Aasheim.

Segmentene Aluminium Metal og Extrusions leverte sitt beste kvartalsresultat noensinne, ifølge selskapet.

Styret foreslår et utbytte på tre milliarder kroner, i tillegg til tilbakekjøp av egne aksjer for opptil to milliarder kroner, heter det i meldingen.

Justert netto gjeld gikk ned fra 7,7 milliarder kroner til 6,3 milliarder kroner.

Vurderer andre alternativer enn fornybar-notering

Hydro satser også fornybart gjennom selskapet Hydro Rein.

Hydro uttalte ved fremleggelsen av tallene for første kvartal at planen fortsatt er å børsnotere Hydro Rein i løpet av 2022 for å hente penger til ytterligere vekst.

Fredag fremgår det at Hydro «på bakgrunn av usikkerheten i kapitalmarkedet», vurderer alternativer til en børsnotering for å skaffe pengene.

Det er planlagt en kapitalforhøyelse i Hydro Rein i løpet av andre halvår i år.

Straffet på børsen

Hydro-aksjen har i år falt markant fra en sluttkurs på 84,62 kroner i mars til 56,02 ved børsslutt torsdag.

Frem til årstoppen i mars hadde kursen steget kraftig på grunn av blant annet rekordhøye metall- og aluminiumspriser, som ga sterke resultater også i årets første kvartal.

Markedsverdien til selskapet er på 116 milliarder kroner.

DNB Markets advarte tidligere i sommer sine kunder om at meglerhuset er bekymret for økt tilbud av aluminium globalt. Anbefalingen ble da satt til «selg» og kursmålet ble senket til 55 kroner.

Ifølge Pareto Securities kan også risikoen for en potensiell resesjon trekke inntjeningen til Hydro nedover på lengre sikt.