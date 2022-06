Babcock-flyteknikere stenges ute i lockout: – Vil kun ta timer før ambulansefly må tas ut av tjeneste

Babcock bekrefter at de vil stenge flyteknikerne ute når NHOs lockout i konflikten iverksettes natt til søndag.

– I likhet med de fleste andre beklager vi at konflikten har nådd dette nivået, sier daglig leder Marius Hansen i Babcock Norden.

Han forklarer at de som medlem av NHO Luftfart vil forholde seg lojalt til tiltakene NHO mener er nødvendig for å få partene tilbake til forhandlingsbordet.

–Når vedtaket om arbeidsstans (lockout) trer i kraft natt til søndag, vil det kun ta timer før ambulansefly må tas ut av tjeneste. Erfaringsmessig vil alle ambulanseflyene i løpet få dager stå på bakken uten tilsyn av flytekniker, sier Hansen.

Flyselskapet Babcock driver luftambulansen i Norge. De driver virksomhet i Norge, Sverige og Finland.

1. juli 2019 tok Babcock over driften av ambulanseflyene i Norge og drifter tolv ambulansefly på syv baser.

Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) og NHO Luftfart fikk brudd i forhandlingene på lørdag. På tirsdag er 106 flyteknikere tatt ut i streik, og NFO varsler at ytterlige 39 tas ut til helgen.

Lockouten trer i kraft natt til søndag. Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, sier at lønnskravet er for ekstremt.

– Lockout er et virkemiddel vi svært sjeldent benytter. Men NHO er nødt til å svare når et lite, frittstående forbund har fremmet et ekstremt lønnskrav, langt utover det man har blitt enig med andre yrkesgrupper om, sier Ole Erik Almlid, i en pressemelding.

En lockouten er et virkemiddel som innebærer at arbeidsgiversiden nekter ansatte å gå på jobb.

NHOs mål er å få NFO tilbake til forhandlingsbordet.