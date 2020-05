Ikke nok obligasjonseiere sier ja til Norwegians redningsplan

Flyselskapet fortsetter de omfattende forhandlingene med kreditorene for å sikre overlevelse.

Norwegian-sjef Jacob Schram leder et selskap som for øyeblikket lever på lånt tid. Vis mer Hanna Kristin Hjardar / E24

Publisert: Oppdatert: 1. mai 2020 17:24 , Publisert: 1. mai 2020 17:05

Oppdateres!

Dramaet rundt Norwegians fremtid fortsetter.

Det kriserammede flyselskapet skriver i en børsmelding fredag at det har mottatt «robust» støtte fra 3 av 4 grupper med obligasjoneiere - som godkjenner selskapets redningsplan. Også leasingselskaper har sagt ja.

Forslaget fikk imidlertid ikke nok godkjenning fra obligasjonseierne i lånet NAS07, der Norwegian fikk 62 prosent oppslutning, to tredjedeler.

– Vi fortsetter diskusjonene

Norwegian uttalte fredag at det hadde kommet med sitt «siste tilbud», men nå ser det ut til at selskapet har snudd og fortsetter forhandlingene.

– Dialogen vår med obligasjoneierne fortsetter med det klare målet om å få en løsning. Dessverre var det ikke mulig å til en løsning innen fristen, men vi fortsetter diskusjonene gjennom helgen, uttaler Norwegian-sjef Jacob Schram.

E24 har vært i kontakt med informasjonsdirektør Lasse Sandaker Nielsen i flyselskapet. Han vil ikke kommentere saken og viser til uttalelsen fra konsernsjefen i børsmeldingen.

Norwegian planlegger å kalle inn til et nytt obligasjonseiermøte 18. mai 2020.

Selskapet skriver også at den planlagte ekstraordinære generalforsamlingen, der aksjonærene skal stemme over forslaget, fortsatt gjennomføres 4. mai. Samme dag blir tidslinjen for den planlagte kapitalinnhentingen på opptil 400 millioner kroner bestemt.

Endret tilbudet i går

For å få med seg sine obligasjonseiere på en kriseløsning, meldte Norwegian om et nytt tilbud torsdag ettermiddag. Dermed ble obligasjonseiermøtet som egentlig skulle starte klokken 16 utsatt. Fristen for å godta det «siste tilbudet» utløp klokken 23.00, fremgikk det.

Obligasjonseierne er kort fortalt noen av dem som har lånt Norwegian penger.

Her var målet å godkjenne flyselskapets redningsforslag, som innebærer konvertering av gjeld til aksjer. Norwegian vil også gjennomføre en aksjeutvidelse på opp til 400 millioner kroner i en emisjon. Dette for å sikre kriselån fra staten.

Norwegian meldte blant annet om følgende endring i tilbudet til långiverne torsdag ettermiddag:

De gir obligasjonseierne en delvis fortrinnsrett på kapitalinnhentingen som skal gjennomføres i etterkant av gjeldskonverteringen.

Flyselskapet løser opp innlåsingskrav som sier hvor lenge kreditorene må sitte på aksjene de får gjennom konverteringen.

Obligasjonseierne i det konvertible lånet gis mulighet til å konvertere resten av lånet umiddelbart etter hovedkonverteringen.

Norwegian vil skjerme inntekter fra salg av såkalte sloter, eller avgangstider, på flyplassen Gatwick slik at de sikres obligasjonseierne i NAS07 og NAS08, som har pant i disse slotene.

Norwegian hadde en gjeld på til sammen 61 milliarder kroner ved nyttår, fordelt på 21,9 milliarder fra flyfinansiering med pant i flyene og resten på gjeld til obligasjonseiere og leasingselskaper.