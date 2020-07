Rekorddårlig år for Ving: – Vi er svært misfornøyde

Petter Stordalens Strawberry Equity kjøpte opp den nordiske delen av morselskapet til Ving i fjor. Vis mer Fredrik Hagen

Publisert: Oppdatert: 29. juli 2020 12:12 , Publisert: 29. juli 2020 10:37

– Årsregnskapet for 2019 er ikke spesielt hyggelig lesing. Resultatene er skuffende, og vi er svært misfornøyde, sier administrerende direktør Christian Grønli i Ving Norge til E24.

Ving Norge har vært i hardt vær det siste året og endte 2019 med et negativt resultat før skatt på 501 millioner. Resultatet etter skatt endte på minus 391 millioner kroner. Året før gikk selskapet med et overskudd på 119 millioner etter skatt.

Reiseselskapet produserer og selger flyrutebaserte pakkereiser, hovedsakelig til storbyer i Europa og reisemål i Middelhavet, fotballturer til England og Spania samt langdistansemål og cruisepakker.

394.000 kunder reiste med Ving forrige regnskapsår. Det er en nedgang på 2,3 prosent fra året før.

Blodrødt årsresultat

– Hvorfor endte dere med et negativt årsresultat på 391 millioner kroner i fjor?

– Det er flere grunner til at det gikk så dårlig. Blant annet gjorde den rekordvarme sommeren i 2018 at færre nordmenn bestilte utenlandsferier høsten 2018 og våren 2019, sier Grønli.

Han peker også på at en rekordsterk norsk krone i fjor gjorde at mange ble usikre på om de ville dra på ferie.

Den mest utslagsgivende faktoren for det rekorddårlige året for selskapet knyttes imidlertid til konkursen av morselskapet Thomas Cook Group Plc. Selskapet ble slått konkurs 23. september 2019.

– Konkursen til Thomas Cook Group bidro til at vi fikk et solid tap på konsernfordringer i gruppen, noe som tydelig gjenspeiles i årsresultatet, selv om den underliggende driften var positiv, sier Grønli.

Administrerende direktør Christian Grønli håper på et normalår i 2021. Vis mer Ingvild Sagmoen

Det ble satt i gang en redningsaksjon for å redde den nordiske delen av Thomas Cook, som Ving hører under. Denne delen ble kjøpt opp av Stordalens Strawberry Equity samt Altor Fund V AB og TDR Capital Nominees Ltd. Sammen eier de nå Nordic Leisure Travel Group Holdings, som er Vings morselskap.

Konkursen til Thomas Cook førte til en nedskriving av konsernfordringer i Ving på 515 millioner kroner.

– I oktober fikk vi nye eiere, og da snudde pilene brått oppover. Salget i månedene før jul i fjor og på nyåret i år viste at alt pekte i riktig retning. Så kom corona og skapte utfordringer ikke bare for oss, men for hele reiselivsbransjen, sier Grønli.

Ser lyset i enden av tunnelen

På en ekstraordinær generalforsamling 12. mars – samme dag som regjeringen bestemte seg for å stenge ned Norge – vedtok styret i Ving Norge å styrke egenkapitalen til selskapet.

Nordic Leisure Travel Group Holdings har betalt inn totalt 413 millioner kroner på sin egen konsernkonto.

– Har dette tilskuddet vært til hjelp gjennom coronakrisen?

– Det å få en kapitalinnsprøytning vil alltid være positivt i en krevende situasjon, og det er spesielt hjelpsomt når bedriften har negativ egenkapital.

Til tross for et rekorddårlig år i 2019 og coronaherjing i 2020 ser likevel Ving-sjefen lyset i enden av tunnelen.

Han forteller til E24 at de setter opp første charterfly i september, gitt at coronapandemien ikke blusser opp igjen.

– Når denne krisen er over, vil nok mange bestille ferietur til utlandet, og forhåpentlig vil vi komme på et normalnivå sommeren 2021, sier Grønli.

