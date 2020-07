Stengte restauranter koster McDonald’s milliarder

McDonald’s legger onsdag frem tall for utviklingen i andre kvartal. Stengte restauranter verden over gjorde at fastfood-giganten blødde penger i tremånedersperioden.

28. juli 2020

Salget faller 23,9 prosent mot samme periode i fjor, mens det på forhånd var ventet et salgsfall på 22,3 prosent.

Justert resultat per aksje var 66 cent, godt under det gjennomsnittlige estimatet på 77 cent.

Omsetningen endte på 3,76 milliarder dollar, eller 34,25 milliarder kroner. Det innebærer et fall på 30 prosent fra samme periode i år, men var riktignok over forventningen på 3,7 milliarder dollar.

– Vår sterke tilstedeværelse i drive-through-markedet og investeringene vi har gjort innenfor levering og digitalt innhold de siste årene har vært nyttig i disse usikre tider, sier McDonald’s-sjef Chris Kempczinski i rapporten.

Overskuddet faller med 68 prosent mot samme periode året før til 433,8 millioner dollar, tilsvarende 4.417 milliarder kroner.

Mange av selskapets restauranter har vært stengt eller delvis stengt som følge av coronaviruset. Selskapet skriver i rapporten at nesten alle restauranter rundt om i verden var åpne ved utgangen av kvartalet. McDonald’s har omkring 36.000 restauranter i om lag 100 land.

Aksjen faller 3,11 prosent i førhandelen på Wall Street.

