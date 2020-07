Analytikere skriker «kjøp» før tek-gigantenes resultatslipp: – Synet vårt på sektoren er styrket

Teknologiselskapene Facebook, Alphabet, Apple og Amazon åpner torsdag regnskapsbøkene for april, mai og juni. Samstemte aksjeanalytikere og det populære aksjefondet DNB Teknologi tror den voldsomme teknologioppgangen skal fortsette.

Teknologigigantene Facebook, Alphabet, Apple og Amazon legger bak seg et sterkt andre kvartal på børsen. Oppgangen er ikke over, venter analytikerne. Vis mer Loic Venance, Josh Edelson, STR, Emmanuel Dunand / AFP

Publisert: Publisert: 29. juli 2020 16:28

De store teknologiselskapene i USA har stått bak store deler av børsoppgangen i landet de siste månedene.

Siden bunnpunktet i midten av mars har FAANG-indeksen, som består av Facebook, Apple, Amazon, Netflix, og Google-eier Alphabet, steget hele 81,85 prosent.

Netflix la frem sine resultater for andre kvartal for et par uker siden, mens Facebook, Apple, Amazon og Alphabet alle legger frem kvartalsresultater torsdag.

Porteføljeforvalter Erling Haugan Kise i fondet DNB Teknologi forvalter 31 milliarder kroner. Teknologifondet har de siste månedene toppet listene over de mest populære aksjefondene i Norge. Vis mer DNB

– Vårt syn før virusutbruddet var at teknologiaksjer ville gjøre det bedre enn det brede markedet, fordi selskapene vokser raskere og spiser seg inn i andre sektorer, sier forvalter Erling Haugan Kise i fondet DNB Teknologi.

– Om noe er dette synet styrket i dag, sier han.

DNB Teknologi har som følge av teknologiboomen på børsene hatt en oppgang på over 30 prosent. Fondet eier aksjer i Facebook og Alphabet.

Også Oljefondet sitter på store poster i teknologiselskapene. Ved utgangen av fjoråret eide Oljefondet aksjer for 117 milliarder kroner i Apple, 105 milliarder kroner i Microsoft, 78 milliarder kroner i Alphabet, 68 milliarder i Amazon og 46 milliarder i Facebook.

Les på E24+ (for abonnenter) Slik kjøper du utenlandske aksjer

Venter fokus på neste iPhone

Apple-aksjen har steget om lag 65 prosent siden bunnpunktet i slutten av mars, og stengte mandag til 379 dollar.

– Apple har opplevd produksjonsutfordringer i andre kvartal som følge av coronaviruset. Investorforventningene til antall iPhone-er solgt er lave og man er innforstått med at neste generasjon blir en måned forsinket, sier Haugan Kise.

Konsensus venter en omsetning på 67,89 milliarder dollar og et brutto driftsresultat (ebitda) på 20,1 milliarder, mot 58,02 milliarder i omsetning og 16 milliarder i brutto driftsresultat ved samme kvartal i fjor.

– Investorfokuset på kvartalsrapporten vil være på veksten i tjenestedivisjonen, som blant annet inneholder inntektene fra App Store, og kommentarene fra ledelsen rundt neste generasjons iPhone, sier Haugan Kise.

Apple-aksjen har en kjøpsanbefaling av 29 av 44 analytikere. Ti anbefaler hold, og fem sier selg.

Les på E24+ (for abonnenter) Disse «brune» aksjene kan kuppes før de blir «grønne»

Tror på Facebook-brems

Facebook har de siste månedene vært rammet av en annonseboikott fra storannonsører som Coca-Cola, Adidas og Volkswagen, som har forsøkt å få bukt med omfanget av hatefulle ytringer på nettstedet.

– Facebooks inntekter kommer primært fra annonsering og til tross for at coronaviruset har hatt en negativ effekt i andre kvartal ventes selskapet å rapportere en positiv vekst på årsbasis, sier Haugan Kise.

Boikotten får liten effekt på kvartalsresultatene for Mark Zuckerbergs sosiale medieplattform, tror forvalteren.

– Forventningene er at trendene har forbedret seg gjennom kvartalet, men det er usikkerhet rundt utviklingen i juni og juli som følge av boikottkampanjen. Vi tror derimot at effekten av denne kampanjen på tallene vil være forsvinnende liten og selskapet kan derfor overraske på oppsiden, sier Haugan Kise, som har rundt 7 prosent av fondsporteføljen plassert i Facebook.

Et gjennomsnittsestimat av aksjeanalytikere som følger selskapet tror Facebook får en omsetningsvekst på 1,8 prosent på årsbasis, viser estimater innhentet av Bloomberg.

Mark Zuckerbergs Facebook har fått svi fra annonsører de siste månedene, men DNB Teknologi-forvalter Erling Haugan Kise tror det får lite å si for mediegigantens kvartalsresultater. Vis mer ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Omsetningen ventes til 17,2 milliarder dollar, mot 16,89 milliarder i samme kvartal i fjor. Brutto driftsresultat anslår analytikerne at vil falle fra 8,4 milliarder dollar i fjorårets andre kvartal, til 7,62 milliarder dollar i årets andre kvartal.

46 av de 54 analytikerne som følger aksjen i Bloombergs oversikt har en kjøpsanbefaling, mens fem har en holdanbefaling og tre sier selg.

Les også Kraftig vekst for Netflix etter coronautbruddet: Fikk over ti millioner nye brukere i kvartalet

Svakere Alphabet-resultat

Google-eieren Alphabet ventes å legge frem svakere omsetning og brutto driftsresultat torsdag.

Omsetningen anslås til å lande på 30,43 milliarder dollar, en nedgang fra 38,94 milliarder dollar i fjorårets andre kvartal.

– Alphabet får, i likhet med Facebook, inntektene sine hovedsakelig fra annonsering, men til forskjell fra Facebook har Alphabet større eksponering mot reiselivssektoren som er spesielt hardt rammet av coronaviruset, sier Haugan Kise.

– Derfor er forventningene at salget vil falle noen få prosent sammenlignet med fjoråret. Markedets fokus på rapporten vil være på annonseringstrender gjennom kvartalet og nettskydivisjonen som begynner å bli en signifikant bidragsyter, sier han.

Analytikerne venter i gjennomsnitt at selskapet vil levere et brutto driftsresultat på 12,14 milliarder dollar, ned fra 12,8 milliarder i fjor.

39 av 41 analytikere roper kjøp, mens de resterende tre analytikerne har en holdanbefaling.

Les på E24+ (for abonnenter) «Taksonomi» tvinger forvaltere på jakt etter spesielle grønne aksjer

Sterkere salg, men svakere resultat for Amazon

Amazon-aksjen har hatt en svært solid oppgang på nesten 80 prosent siden bunnpunktet i mars. Aksjen stengte mandag til en kurs på 3.055 dollar.

– Amazon er et av selskapene som har opplevd akselererende trender etter coronaviruset og vi forventer sterk rapport på topplinjen med nesten 30 prosent vekst mot fjoråret. Vi tror derimot at mye av styrken vil være drevet av hverdagsartikler, som har lavere margin, og selskapet kan derfor komme til å skuffe på bunnlinjen, sier Haugan Kise.

Analytikerkonsensus venter et sterkt andre kvartal for Amazon på 28 prosent oppgang sammenlignet med samme periode i fjor til 81,15 milliarder dollar, som er rett under DNB Teknologis forventning.

Brutto driftsresultat anslås til 9,02 milliarder dollar og en bunnlinje på 2,85 milliarder, ned fra 9,16 milliarder i brutto driftsresultat og 2,63 milliarder på bunnlinjen i fjor.

51 av 56 analytikerne i Bloombergs oversikt har en kjøpsanbefaling. Fire har holdanbefaling, og én sier selg.

Les også Apple vinner mot EU-kommisjonen: Slipper skatteregning på 139 mrd.

Les også Twitter utsatt for «koordinert angrep»: Fikk tilgang til kontoene til politikere og mediemoguler