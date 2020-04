Tungt fall på Oslo Børs: Olje og bank trakk ned

Børsen endte kraftig ned. Equinor og DNB bidro mest til fallet.

Publisert: Oppdatert: 15. april 2020 17:00 , Publisert: 15. april 2020 07:15

Hovedindeksen falt 2,37 prosent til 737,47 poeng onsdag etter tirsdagens oppgang.

Norwegian-aksjen startet dagen opp 4,17 prosent, men snudde etter to minutters handel til negativt terreng. Kursen endte opp 4,35 prosent til 4,8 kroner. Tirsdag raste flyaksjen 44,38 prosent til 4,60 kroner etter at selskapet forrige uke la frem forslag til kriseløsning.

Olje og bank trakk Oslo Børs nedover. Equinor falt 4,01 prosent til 129,25 kroner, mens DNB var ned 4,89 prosent til 110,00 kroner. De to aksjene var de som var mest handlet og bidro mest til fallet i Hovedindeksen.

Oljeaksjen Aker BP falt 10,69 prosent, DNO var ned 13,26 prosent og Panoro falt 14,82 prosent.

Telekomaksjen Telenor steg på sin side og endte opp 1,95 prosent, lakseaksjen Mowi trakk også oppover og steg 0,53 prosent.

Spår enda lavere oljeetterspørsel

Ett fat nordsjøolje koster 27,9 dollar fatet onsdag ettermiddag, ned syv prosent for dagen. Prisnedgangen kommer etter dystre rapporter.

Det internasjonale energibyrået (IEA) kutter ytterligere i utsiktene for global oljeetterspørsel. IEA venter at global oljeetterspørsel vil falle med 9,3 millioner fat per dag fra i fjor til i år, et rekordstort fall.

Tirsdag kom en rapport fra IMF, som spår at coronakrisen vil få verdensøkonomien til å krympe med tre prosent i år. Det er en forverring på 6,3 prosentpoeng sammenlignet med rapporten fra januar. Samlet sett for 2020 og 2021 kan det økonomiske tapet knyttet til BNP-fallet bli på rundt ni tusen milliarder dollar (92 tusen milliarder kroner).

– Gjennom påsken har vi sett tegn til stabilisering i både olje, valuta- og kredittmarkeder. Markedene er likevel ikke friskmeldte, skriver valuta- og rentestrateg Joachim Bernhardsen i en statusrapport fra Nordea Markets.

I takt med oljeprisen har kronen svekket seg mot både dollaren og euroen. Dollarkursen er nå 10,51, mens euro ligger på 11,46, en svekkelse på henholdsvis 2,15 og 1,35 prosent for dagen.

– Mange aktører mener påskens historiske oljeavtale mellom Opec+ og G20 landene, ikke er nok for å balansere markedet på kort sikt. Dette har bidratt til nedgang i prisene det siste døgnet, skriver Analytiker i Nordnet, Roger Berntsen i sin morgenrapport.

Samtidig mener han at oljeprodusentene håper og tror at dagens overskudd skal strømme til verdens strategiske oljelagre og at etterspørselen vil komme gradvis tilbake når corona-situasjonen bedrer seg.

– Dessuten er «alle» produsenter nå i kuttmodus, noe som i seg selv er positivt. Den største taperen i disse dager er selskaper hvis forretningsmodell utelukkende er å serve oljeindustrien, legger han til.