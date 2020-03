Oslo Børs faller fra start

En kraftig nedgang i oljeprisen tynger Børsen.

Vis mer Lise Åserud

Publisert: Oppdatert: 30. mars 2020 09:34 , Publisert: 30. mars 2020 08:30

Oljeaksjer faller på Oslo Børs mandag formiddag etter en kraftig nedgang i oljeprisen.

Tungvekteren Equinor faller 4,59 prosent og er den aksjen som handles mest. Aker BP er ned 4,32 prosent.

Andre aksjer som bidrar til nedgangen er lakseaksjen Mowi, som faller 2,96 prosent og bankaksjen DNB, som faller 1,87 prosent.

Hovedindeksen, som består av et utvalg av aksjer som sammen skal representere de børsnoterte selskapene på Oslo Børs, faller 1,22 prosent til 659,70 poeng.

Nordsjøoljen brent, som brukes som referanse for oljehandel globalt, er ned 9,09 prosent til 23,42 dollar fatet. Prisen er ned rundt to dollar siden Oslo Børs stengte fredag.

Derfor faller oljeprisen

Oljeprisen får en dobbel smell. Mye olje i markedet øker tilbudet av olje, som bidrar til å presse ned prisen. Samtidig er etterspørselen etter olje svak fordi coronaviruset har «stengt ned verden».

Analytiker Roger Berntsen i Nordnet skriver at den pågående oljepriskrigen, som ble startet av Saudi-Arabia og Russland, fortsetter med full styrke. Det på tross av rykter i forrige uke om at partene snakker sammen.

– I april er oljeproduksjonen, spesielt fra Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater, ventet å stige kraftig, skriver Berntsen i en oppdatering.

Overskuddet av olje blir tydeligere etter hvert som en stadig større del av verden stenges ned, skriver Nordea Markets i en morgenrapport.

«Lagrene fylles raskt opp og det begynner å bli vanskelig å finne et sted å gjøre av produksjonen», skriver meglerhuset.

Nordea skriver at de ikke tror problemet med overskudd av olje blir noe mindre med det første.

«Oljeprisen vil dermed mest sannsynlig fortsette å falle, noe som mest sannsynlig vil fortsette å presse kronen svakere. Selv om Norges Bank intervenerer, tror vi ikke vil klare å stoppe denne bevegelsen helt», skriver Nordea.

Norges Bank har meldt at den vurderer å gripe inn i valutamarkedet, etter at kronen har svekket seg til rekordsvake nivåer.

Europa-børsene faller

Børsene i Europa fortsetter å falle på ukens første dag etter nedgang også før helgen. Indeksen Stoxx Europe 600, som inneholder et bredt utvalg av aksjer rundt om i Europa, er ned 0,77 prosent.

Bankaksjer faller etter at Den europeiske sentralbanken (ESB) har bedt banker om å sette utbytter på vent frem til oktober, skriver Marketwatch. Amsterdam-noterte ABN Amro er ned 6,5 prosent.

Slik går de europeiske børsene i tidlig handel:

Dax i Frankfurt er ned 1,22 prosent

FTSE100 i London er ned 1,79 prosent

CAC40 i Paris ned 1,39 prosent

IBEX35 i Madrid ned 1,56 prosent

FTSEMIB i Milano ned 2,27 prosent

Og i Norden:

Stockholmsbørsen ned 1,1 prosent

Helsinki-børsen ned 1,5 prosent

København-børsen ned 0,55 prosent

Stor uro i markedene

Wall Street falt kraftig før helgen. De tre toneangivende børsindeksene var i snitt ned 3,7 prosent.

– De færreste investorer ønsket å «gamble» på positive nyheter gjennom helgen, derfor ble salgspresset ekstra stort. Tilsvarende situasjon hadde vi forrige fredag også, skriver Berntsen.

– Når det er sagt, børsene steg over ti prosent gjennom uken, godt hjulpet av sentralbankens støttekjøp i obligasjonsmarkedet. Det er for øvrig naturlig å anta at volatiliteten vi har sett den senere tid vil fortsette fremover, skriver Berntsen.

President Trump signerte fredag kveld en krisepakke på 2.200 milliarder dollar, om lag 23.000 milliarder norske kroner. Pakken skal dempe de økonomiske ringvirkningene av corona-krisen i USA.

Asia-børser i minus

Investorene fortsetter å vurdere de økonomiske effektene av den verdensomspennende coronavirus-pandemien. Det totale antallet registrerte smittede har nå passert 700.000 personer, og 34.000 er døde i verden.

– Smitte -og dødstallene knyttet til coronaviruset har fortsatte å stige gjennom helgen, noe som satte sitt preg på børsene i Asia mandag, skriver Berntsen.

Asia-børsene falt til dels kraftig på morgenkvisten, før nedgangen bremset noe.

Samtidig er det enkelte positive tegn i markedene. Fremtidskontrakter (futures) knyttet til de toneangivende børsindeksene i USA har snudd oppover og stiger svakt etter at det tidligere på dagen lå an til fall fra start på Wall Street.

Børsene har tidligere stupt, etter hvert som det har gått opp for flere hvordan myndighetenes tiltak for å stanse spredningen av coronaviruset vil påvirke verdensøkonomien.

– Det store spørsmålet for markedene er hvorvidt de svært store redningspakkene som er lagt frem så langt rundt om i verden, vil være nok til å hjelpe den globale økonomien med å stå imot det økonomiske sjokket fra tiltakene mot coronaviruset, sier valutastrateg Rodrigo Catril ved National Australia Bank i et notat.

Han peker på at dette spørsmålet fremdeles står ubesvart, og mener markedene vil fortsette å svinge mye frem til denne usikkerheten er borte, skriver CNBC.