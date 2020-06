Fjordkrafts største aksjonær BKK vil halvere eierskapet

Blir ikke lenger største aksjonær i kraftselskapet dersom salget gjennomføres.

Vis mer Thomas Brun / NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 30. juni 2020 16:47 , Publisert: 30. juni 2020 16:34

Kraftkonsernet BKK har engasjert ABG Sundal Collier til å undersøke mulighetene for å selge 8 millioner aksjer i Fjordkraft, tilsvarende 7,6 prosent av aksjekapitalen i selskapet.

Aksjene har en verdi på 631 millioner kroner, ifølge E24s beregninger. Dette baserer seg på kursen Fjordkraft-aksjen ble handlet for ved børsdagens slutt tirsdag.

BKK er største aksjonær i Fjordkraft, men vil ikke lenger være det dersom aksjene nå selges. Kraftkonsernet vil da sitte igjen med 7,93 millioner Fjordkraft-aksjer, noe som er mindre enn eierandelen Folketrygdfondet sitter med.

Forsøket på å selge aksjene (bokbyggingsprosessen) ble satt i gang etter at Oslo Børs stengte tirsdag. Denne prosessen kan ifølge meldingen avsluttes på kort varsel. BKK understreker at de innehar retten til å selge færre aksjer, eller ingen aksjer i det hele tatt.

Videre vil BBK inngå en såkalt «lockup»-avtale knyttet til de aksjene konsernet blir sittende igjen med. Dette betyr i praksis at selskapet ikke vil selge flere aksjer i Fjordkraft innenfor en tidsperiode på 60 dager.

Dette er andre gang på i overkant av et år at BKK selger aksjer i Fjordkraft. I inngangen til juni i fjor solgte kraftkonsernet 15 prosent av aksjene i Fjordkraft for 666 millioner kroner, eller 42,50 kroner per aksje.

I etterkant har aksjen steget betydelig, og ble ved børsdagens slutt tirsdag handlet for 78,90 kroner.