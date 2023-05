Garderobemannen-gründer tiltalt for konkurskriminalitet

«Min klient ønsker å formidle at han er glad for at Økokrim endelig, etter over 3 år, tar neste skritt slik at saken etter hvert kan avsluttes. Han mener at han ikke har gjort noen feil og at han derfor skal frifinnes. Han har stor tro på at retten vil dele den oppfatningen når bevisene i saken legges frem i retten. Bøckmann ønsker å presisere at denne saken overhodet ikke har noen ting å gjøre med dagens Garderobe-Mannen AS, som er i full drift. Dette handler om en vurdering Bøckmann tok i mars/april 2020.

Denne saken handler om at Økokrim mener at Bøckmann skulle ha begjært oppbud i det aktuelle selskapet på et tidligere tidspunkt enn det han gjorde. Det er et faktum at han på vegne av selskapet begjærte oppbud når han innså at det ikke var grunnlag for videre drift pga Corona-pandemien som traff selskapet hardt i mars 2020. Det saken handler om, er om han skulle ha tatt den beslutningen på et tidligere tidspunkt eller ikke.

Når man driver et stort selskap vil det alltid være en veldig vanskelig vurdering med hensyn til om selskapet kan klare å komme seg over kneika eller om man må kaste kortene uten å prøve flere virkemidler. Når man har mange ansatte og mange kunder som venter på levering av spesialtilpassede produkter, er ikke det en lett vurdering å ta. Begjærer man oppbud for tidlig, er det også noe man kan kritiseres for i ettertid. Bøckmann er en gründer, som har drevet denne virksomheten helt siden slutten av 1990-tallet, og ønsket naturlig nok å gjøre det han kunne for at selskapet skulle komme seg gjennom problemene som oppstod som følge av Corona-pandemien i mars 2020. Det er lett for Økokrim å være etterpåklok når fasiten først foreligger i ettertid.

Det er også viktig for Bøckmann å få frem at denne saken overhodet ikke handler noe om personlig vinning for hans del. Han har puttet inn betydelig mye mer midler i denne virksomheten gjennom en årrekke enn han har tatt ut av selskapet. Disse svært betydelige investeringene gikk tapt i sin helhet ved konkursen. Selskapet betydde mye for både ham selv, kunder og ansatte, og det han kritiseres for er altså kun at han ikke ga opp å redde selskapet på et tidligere tidspunkt enn han gjorde.»