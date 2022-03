Apple stanser salget i Russland

Før helgen ba Ukrainas visestatsminister Apple-sjef Tim Cook blokkere App Store i Russland. Nå har teknologigiganten tatt grep.

STENGER DØREN: Apple-sjef Tim Cook tar grep etter det russiske angrepet på Ukraina. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

Teknologigiganten Apple har stengt salget av produkter i Russland etter invasjonen av Ukraina, opplyser selskapet i en uttalelse, melder en rekke internasjonale medier.

«Vi er dypt bekymret for den russiske invasjonen av Ukraina og står sammen med alle dem som lider som et resultat av volden», skriver selskapet ifølge Financial Times.

Nyheten kommer etter at Ukrainas visestatsminister Mykhailo Fedorov, fredag skrev på Twitter at han hadde sent brev til Apple-sjef Tim Cook.

I brevet ba han Cook stanse salget av alle produkter, inkludert å blokkere tilgangen til App Store.

Apple kommer ikke med konkret informasjon rundt App Store, men sier at det har gjort flere grep siden invasjonen.

«Sist uke stoppet vi all eksport til våre salgskanaler i landet. Apple Pay og andre tjenester er begrenset», skriver Apple.

Blant tjenestene som er begrenset er kartapplikasjonen, på samme måte som Google Maps tidligere har gjort. Dette innebærer å fjerne livedata rundt hvordan trafikken er i gitte områder, da det har vært bekymringer for at dette kunne avsløre eventuelle ansamlinger av mennesker.

«Vi vil fortsette å evaluere sitasjonen og er i kontakt med relevante myndigheter om de grepene vi tar. Vi stiller oss sammen med alle de over hele verden som ber om fred», skriver Apple i meldingen.

Kraftige sanksjoner mot Russland, og en rekke mottiltak fra landets myndigheter, har bidratt til at en lang rekke selskaper har varslet at de tar ulike grep i forbindelse med situasjonen.

Kort tid etter Apple meldte at de har stoppet salget, gir sportsutstyrsprodusenten Nike beskjed om at de gjør det samme.