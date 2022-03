Vår Energi snur i pluss i fjerde kvartal

Nylig børsnoterte Vår Energi leverer klar fremgang på bunnlinjen etter økte olje- og gasspriser.

Dette bildet er fra Goliat-feltet, et av Vår Energis egenopererte felt. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Vår Energi leverer et resultat etter skatt på 209 millioner dollar i fjerde kvartal, fra minus 578 millioner dollar i samme kvartal året før.

Omsetningen ble på 2,27 milliarder dollar i kvartalet, opp fra 799 millioner dollar i samme kvartal året før.

Selskapet gikk på børs den 16. februar, og opplyser at det i samme slengen fikk inn 19.000 nye aksjonærer.

I fjerde kvartal produserte selskapet 259.000 fat oljeekvivalenter per dag, svakt opp fra 257.000 fat per dag i samme periode ett år før.

Av totalproduksjonen i fjerde kvartal utgjorde gass 94.600 fat oljeekvivalenter per dag. I det siste har gassprisene i Europa i perioder vært høyere enn oljeprisen.

For hele 2021 fikk Vår Energi et resultat etter skatt på 622 millioner dollar, fra minus 1,63 milliarder dollar året før. Omsetningen i 2021 ble på 6,07 milliarder dollar, opp fra 2,89 milliarder dollar året før.

– Rekordresultater

– Vår Energi leverer rekordresultater for fjerde kvartal og 2021 drevet av solid drift, en betydelig gassandel og økte realiserte råvarepriser, sier Vår Energi-sjef Torger Rød i en melding.

Selskapet fikk i snitt 80,4 dollar per fat for oljen sin i kvartalet, fra 46,3 dollar fatet i samme kvartal året før. Vår Energi fikk i snitt en pris for gassen sin som tilsvarer 148,3 dollar per fat, fra 26,3 dollar fatet i samme kvartal året før.

– Vi forventer en fortsatt støttende råvarepris, som sammen med en sterk balanse, skalaen på produksjonen og kontantstrømmen understøtter vår ambisjon om å nå våre forventninger på minst 800 millioner dollar i utbytte for hele 2022, sier Rød.

Det var den 2. februar at Vår Energi varslet økt utbytte for 2022, fra en plan om minst 700 millioner dollar til 800 millioner dollar for hele året.

Selskapet hadde også antydet et utbytte på 200 millioner dollar for første kvartal 2022, men økte dette til 225 millioner dollar.

Konsernsjef Torger Rød i Vår Energi ringer i bjellen i forbindelse med at Vår Energi går på børs. Vis mer

Venter økt produksjon

Vår Energi har som mål å øke produksjonen til mer enn 350.000 fat per dag innen utgangen av 2025.

Selskapet skal blant annet ta i bruk teknologi for å øke utvinningen, og bygger ut flere prosjekter knyttet til strategiske områder, som Balder X, Johan Castberg og Breidablikk.

Vår Energi har også et mål om at produksjonskostnaden skal kuttes til åtte dollar per dag på mellomlang sikt, fra 12 dollar fatet i fjor.

Selskapet fastholder sin plan om å investere 2,3 milliarder til 2,6 milliarder dollar i utbygginger og 200 millioner dollar i leting og avvikling i 2022.