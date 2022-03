Finanstilsynet: Resultater i Storebrand-fond ble fremstilt bedre enn virkeligheten

Tilsynet mener de historiske resultatene til to Storebrand-fond har vært fremstilt betydelig bedre enn virkeligheten, og at informasjonen kan ha vært egnet til å villede.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Finanstilsynet har gjennomført et såkalt begrenset dokumentbasert tilsyn hos Storebrand Asset management.

Dette er knyttet til fondene Storebrand Kort Kreditt IG og Storebrand Kreditt.

Her har Finanstilsynet sett nærmere på bruken av referanseindeks og presentasjonen av historisk avkastning i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt.

Konklusjonen fra Tilsynet er at begge fondene har brukt en referanseindeks som ikke har vært representativ – uten å opplyse om det.

Storebrand har så langt ikke besvart E24s henvendelse onsdag kveld.

– Betydelig bedre enn det har vært

Storebrand Kreditt benyttet en referanseindeks frem til oktober 2020 som ikke var representativ for fondets portefølje og risikoprofil, skriver Tilsynet i rapporten.

– Finanstilsynet ser alvorlig på at Foretaket gjennom fremstillingen i nøkkelinformasjonen har presentert fondets historiske resultat – frem til skifte av referanseindeks – som betydelig bedre enn det faktisk har vært, og uten å opplyse om dette misforholdet, står det i rapporten.

Vurderingen er at sammenligningen er egnet til å villede investorer.

Finanstilsynet bemerker samtidig at Storebrand har satt i gang avhjelpende tiltak ved å fjerne sammenligningen med den gamle referanseindeksen. Storebrand har også har lagt inn en setning om at fondet ikke hadde en representativ referanseindeks i perioden før 2021.

Finanstilsynet understreker samtidig at «det er krevende» å få rettet opp inntrykket nok med en tilstrekkelig forklarende tekst.

Ber om redegjørelse

Heller ikke referanseindeksen som ble brukt for Storebrand Kort Kreditt IG var representativ for fondets portefølje og risikoprofil – og er derfor ikke relevant for å sammenligne avkastningen, står det i rapporten.

– Finanstilsynet noterer seg at Foretaket fortsatt vil benytte dagens referanseindeks dersom det ikke vurderer nye kredittindekser fra Nordic Bond Pricing som mer representative, skriver Tilsynet.

Storebrand har samtidig «utformet en tydelig beskrivelse» av avviket fra indeksen, bemerkes det.

Finanstilsynet har bedt Storebrand Kort Kreditt om en nærmere redegjørelse for hvorfor det ikke har oppgitt nødvendig informasjon om referanseindeksen. Fristen er satt til 31. mars.