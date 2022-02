Snuoperasjon for Aker Solutions: Tilbake i pluss for fjerde kvartal

Analytikerne strides om veien videre for Aker Solutions-aksjen, der Sparebank 1 Markets øyner oppside i lys av en forventning om fire år med resultatvekst.

Kjetel Digre tok over som Aker Solutions-sjef i august 2020. Vis mer

Aker Solutions legger tirsdag frem tallene for fjorårets fjerde kvartal, som viser en betydelig bedring fra samme periode året før.

Resultatet før skatt ble 166 millioner kroner, mot minus 842 millioner i 2020.

Inntektene landet på 8,7 milliarder kroner, opp fra 6,9 milliarder kroner i 2020.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (ebitda) endte på 583 millioner kroner, mot 83 millioner kroner i 2020.

På forhånd var det ventet et resultat før skatt på 152 millioner kroner og en omsetning på 8,4 milliarder kroner, ifølge estimater innhentet av Infront TDN Direkt fra fem meglerhus.

Betaler utbytte

Styret foreslår et utbytte på 0,20 kroner per aksje for regnskapsåret 2021.

Det er nå vedtatt en utbyttepolitikk der målet er å dele ut mellom 30 og 50 prosent av det årlige nettooverskuddet.

Ordreinntaket i fjerde kvartal 2021 var på 9,3 milliarder kroner, som dyttet ordrereserven til 49,2 milliarder kroner ved årsskiftet.

For 2022 øker selskapet nå inntektsforventningen, med en guiding som tilsvarer en oppgang på over 20 prosent fra nivået i 2021.

Aker Solutions er kjent som en stor leverandør til olje- og gassindustrien verden over, og leverer alt fra plattformer til avansert undervannsutstyr (subsea). Samtidig fortsetter den tunge satsingen på å sikre nye inntektskilder, blant annet innenfor fornybar energi.

Selskapet peker tirsdag på en stram tilbud- og etterspørselsbalanse i olje- og gassmarkedet, som er forventet å resultere i et attraktivt investeringsmiljø for kundene.

«Dette er forventet å resultere i et betydelig hopp i pengebruk, og Aker Solutions er godt posisjonert til å kapitalisere på en slik syklisk bedring», fremgår det.

Dratt opp igjen av oljeprisen

For fjerde kvartal 2020 var tallene sterkt preget av coronapandemien og det påfølgende oljeprisraset.

Siden en prisbunn våren 2020, har oljeprisen imidlertid steget rundt 360 prosent til over 90 dollar per fat.

Aker Solutions-aksjen er på sin side opp rundt 500 prosent siden en coronabunn i mars 2020.

Aksjekursen ligger før børsåpning tirsdag på 25,05 kroner, tilsvarende en markedsverdi på 12,3 milliarder kroner.

For 2021 som helhet ble resultatet før skatt 520 millioner kroner, opp fra minus 1,3 milliarder kroner i 2020. Inntektene for fjoråret som helhet endte på 29,5 milliarder kroner, mot 29,4 milliarder kroner i 2020.

Analytikerne strides

Sparebank 1 Markets forventer et rekordhøyt ordreinntak for Aker Solutions i 2022, og fire år med inntjeningsvekst, skriver Infront TDN Direkt.

Meglerhuset oppjusterte derfor nylig kursmålet til 32 kroner per aksje, fra tidligere 25 kroner, og gjentok en kjøpsanbefaling.

Sparebank 1 Markets trekker frem at det er duket for en sterk resultatvekst fra 2021 til 2025. Det mener at subsea-segmentet fortsatt er den viktigste profittdriveren for selskapet, selv om det også er i ferd med å nå sine mål innen fornybar energi.

Fearnley Securities nedgraderte på starten av året Aker Solutions-aksjen til «salg», fra tidligere «kjøp», og nedjusterte kursmålet på aksjen til 17 kroner, ifølge Infront TDN Direkt.

«Selv om vi fortsatt er sikre på en sterk ordreinngang for Aker Solutions, tror vi at dette er allerede priset inn. Basert på nåværende prising er Aker Solutions et salg i våre øyner», skriver meglerhuset.

Fearnley Securities fremhever at ordreinntaket materialiserte seg jevnt gjennom 2021 og det forventer at dette vil fortsette inn i 2022, hovedsakelig på grunn av subsea-ordreinngang fra norsk sokkel og mer arbeid innen fornybarprosjekter.

Inntekter fra fornybare og lavkarbonprosjekter ventes å være rundt 33 prosent av omsetningen i 2025. Dette mener meglerhuset imidlertid ikke er nok til å rettferdiggjøre en verdsettelse over historiske nivåer, ifølge Infront TDN Direkt.