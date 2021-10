Knuser myter i aksjemarkedet: – Dyrt å vente på fall

Nordea har saumfart aksjemarkedet over 50 år, og har funnet flere myter som kan koste deg dyrt.

Seniorstrateg i Nordea Joachim Bernhardsen. Vis mer

– Det som kanskje overrasket meg mest, var at kostnadene ved å vente på et fall i markedet før man investerer var så store, sier aksjestrateg i Nordea, Joachim Bernhardsen, til E24.

Han referer til myten og troen på at man bør vente med å kjøpe aksjer til markedet har falt.

– Å vente på at markedet skal falle, har historisk vært en dårlig strategi. Det illustrerer flere ting: at store fall kommer sjelden, og at man taper mye mer enn man kan vinne på å vente, sier han.

Som eksempel trekker han fram at å vente på et 10 prosents fall kan være lite smart, hvis markedet stiger 20 prosent før muligheten kommer.

– Du har sannsynligheten mot deg hvis du venter på at markedet skal falle. Sannsynligheten for å gjøre det bedre blir, sammen med avkastningen, lavere desto større fall du venter på.

Strategen peker videre på at siden aksjemarkedet har hatt en positiv trend, har gevinsten av å kjøpe til rabatterte priser etter et fall blitt mer enn spist opp av at du går glipp av avkastning mens du venter på fallet.

Bare det siste året har det vært nye toppnoteringer flere ganger, så å selge på topp lønner seg sjelden, ifølge Nordea Markets.

Ikke selg på topp

En annen populære myte som Nordea knuser er at man bør selge på en topp.

– Når markedet har gått mye, er det mange som tenker at toget har gått, men det er en dårlig strategi å selge bare fordi markedet når en topp, sier Bernhardsen.

Han viser til at en topp som regel pleier å følges av en ny topp, og at det bare i år har vært stadig nye rekorder i aksjemarkedet. Markedet når også ofte nye høyder på grunn av en sterk underliggende økonomi.

– Hvis man solgte på første topp, har man gått glipp av mye avkastning.

Fra alle de 176 historiske toppene de siste 50 årene, fikk investorer positiv avkastning i 8 av 10 tilfeller ett år frem i tid, ifølge Nordea-analysen. Den gjennomsnittlige avkastningen har vært 2,4 prosentpoeng høyere fra historiske topper, sammenlignet med ikke-topper 12 måneder frem i tid.

– Trendene i aksjemarkedet er lange. Man kan selvfølgelig ikke utelukke at man har flaks og selger seg ut på en topp rett før et fall, men historisk har det skjedd sjeldent.

Løp mens du kan

Nordea avkrefter også myten «løp mens du fremdeles kan», det vil si å selge alt med en gang markedet faller i frykt for å tape alle pengene dine.

Å selge rett etter et mindre fall i markedet, for eksempel på rundt fem prosent, har også vist seg å være en dårlig strategi historisk sett. Sannsynligheten for positiv avkastning tre til tolv måneder etter et fall i markedet har vært omtrent lik utviklingen i markeder uten store fall.

Årsaken er at markedet historisk sett har hatt en sterk tendens til å stige igjen i etter et fall. Dette forklarer også hvorfor vi ser høyere gjennomsnittlig avkastning i perioder etter fall i markedet, enn for andre perioder.

Heller ikke myten om at det «aldri lønner seg å investere alt på en gang», stemmer med historiske data, ifølge Nordea.

Igjen vil man da gi avkall på avkastning på midlene som investeres frem i tid. Om man er bekymret for risikoen i porteføljen, anbefaler meglerhuset heller å spre pengene utover en miks av aktivaklasser, det vil si ulike investeringer som for eksempel aksjer og rentepapirer.

Selv om Nordeas analyse er basert på data fra verdens børser setter under ett, er det lite som tyder på at utviklingen er noe annerledes på Oslo Børs. Vis mer

Denne myten stemmer

Men én myte står seg godt gjennom de siste 50 årene: «tiden er din venn».

Med en tidshorisont på ett år vil du i nesten 80 prosent av tilfellene ha en positiv avkastning. Ved å utvide tidshorisonten ytterligere, vil du i flere og flere av tilfellene sikre positiv avkastning.

Historisk har ikke engang den mest uheldige investoren tapt penger med en tidshorisont på 12 år eller mer, har Nordea funnet ut.

Råd basert på tro og håp

Bernhardsen er tydelig på at analysen tar utgangspunkt i historikk på det globale aksjemarkedet, og at ingen kan spå nøyaktig hva som skjer fremover. I tillegg kan man ha flaks, selv om sannsynligheten er mot en. Det viktigste er å fordele investeringene godt tilpasset den risikoen man ønsker å ta.

– Vi ønsker å ta livet av mange av de tingene du hører i media og i sosiale medier, som ofte gir råd som er dårlig forankret i empirien (faktisk erfaringer, journ.anm.).

– Investeringsråd har blitt allemannseie, men det er ofte basert på tro og håp, tilføyer han.

Tallet på private investorer på Oslo Børs har skutt fart under pandemien, og rekordmange nykommere har strømmet til. Det har heller aldri vært flere unge i aksjemarkedet.

Unge ser i større grad etter råd på sosiale medier for å lære om sparing og investering, noe flere har advart mot.

Finanstilsynet ser også med bekymring på at flere synes å basere sine investeringsbeslutninger på kampanjer i sosiale medier som inneholder sterkt villedende eller falsk informasjon.