Israel Corp vil kjøpe 15 prosent i Akva Group

Det israelske investeringsselskapet Israel Corp ønsker å kjøpe 15 prosent av Akva Group, som driver med oppdrettsteknologi. Samtidig har selskapet fått sin største kontrakt noensinne verd 1,3 milliarder kroner.

Knut Nesse er konsernsjef i Akva Group. Vis mer

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det kommer frem i en børsmelding onsdag morgen.

– Jeg er veldig fornøyd i dag, det må jeg få si. Vi har jobbet lenge med dette, og det er godt å få det på plass, sier konsernsjef Knut Nesse til Aftenbladet/E24.

Akva Group er verdens største leverandør av utstyr og teknologi til oppdrettsnæringen. Selskapet har hovedkontor på Kvernaland på Jæren.

I fjor omsatte konsernet for om lag tre milliarder kroner.

320 millioner

Oppkjøpet innebærer at israelske Israel Corp gjennom en aksjeutvidelse får en eierandel på 10 prosent i Akva Group. Det tilfører selskapet 320 millioner kroner i friske midler.

– Pengene blir øremerket videre teknologiutvikling innen sjøbasert oppdrett, landbaserte anlegg og digitalisering, sier Nesse.

Han beskriver Israel Corp som «et investeringshus som har greie på teknologi og digitalisering» og mener det vil være en del overføringsverdi til det Akva Group driver med.

Tidenes største kontrakt

Samtidig melder Akva Group om en kontrakt med norske Aquacon AS for å bygge et oppdrettsanlegg på land i Eastern Shore i Maryland i USA til en verdi av 150 millioner dollar, 1,3 milliarder kroner.

– Det er den klart største kontrakten i Akva Groups historie. Den forrige rekorden var på 500 millioner. Dette er en gamechanger for oss, og avtalen gjør at vi får mye arbeid framover. Mye av det vil skje her på Kvernaland, og betyr at vi vil ansette flere,uten at jeg kan tallfeste det, sier Nesse.

I dag har selskapet 1450 ansatte globalt, 750 av dem i Norge.

Anlegget i USA er et såkalt RAS-anlegg, som innebærer at vannet resirkuleres og at det dermed ikke er behov for så mye nytt vann. Anlegget skal ha en kapasitet på 16.000 storlaks årlig.

Investerer på land

Et siste element i onsdagens annonseringer er at Akva Group går sammen med Israel Corp om å etablere en investeringsplattform øremerket for landsbaserte prosjekter flere steder i verden. De to partnerne går inn med ti millioner dollar hver i første omgang. Målet er at også andre aktører vil være med.

– Tilgang til kapital har vært en flaskehals i dette segmentet. Denne ordnignen vil skape muligheter, sier Nesse.

Gir 96,50 per aksje

I forbindelse med salget til Israel Corp skal Akva Group utstede nye aksjer for 321,7 millioner kroner i en emisjon. I tillegg skal Israel Corp kjøpe aksjer for 209,1 millioner kroner fra eksisterende eiere.

Israel Corp har i dag lagt frem et tilbud til alle Akva Groups eiere gjennom tilrettelegger DNB Markets, hvor de ønsker å kjøpe 2.166.730 aksjer til 96,50 kroner per aksje. Aksjekursen stengte mandag på 82 kroner.

Egersund Group ASA vil fortsatt være majoritetsaksjonær i Akva Group, ifølge meldingen. Selskapet sitter på 62 prosent av Akva Group, og vil ifølge meldingen garantere at Israel Corp får kjøpt de aksjene de ønsker.

– Våre diskusjoner med Akva har overbevist oss om at Akva er en ledende aktør innen akvakultur, og best posisjonert til å gripe mulighetene innen landbasert oppdrett, sier konsernsjef Yoav Doppelt i Israel Corp.