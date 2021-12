Oslo børs med nedgang fra start

Horisont Energi stiger etter melding om samarbeid om karbontransport og -lagring.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 50 minutter siden

Hovedindeksen starter ukens siste handelsdag ned 0,35 prosent.

Før børsåpning varslet Hydro investering på 750 millioner i Sunndal. Selskapet skal bygge ny infrastruktur som sørger for strøm til aluminiumsverket, ifølge en melding.

Omtrent ved handelsstart er aksjen opp 0,76 prosent.

Horisont Energi stiger etter samarbeidsmelding

Horisont Energi, Equinor og Vår energi meldte at de har inngått en avtale om å samarbeide om å utvikle karbonfangst og -lagring i Polaris prosjektet utenfor kysten av Nord-Norge.

Aksjen til Equinor faller 0,06 prosent, mens Horisont Energi er opp 10,60 prosent. Sistnevnte er blant aksjene som stiger mest omtrent klokken 9.

En annen aksje som er blant de som stiger mest er Pryme, som er opp 20,54 prosent.

Det skjer etter at Nordea Markets har meldt at de tar opp dekning med kjøpsanbefaling, og har satt kursmål på 113 kroner, ifølge Infront TDN Direkt.

Salatselskap stiger etter sjefsavgang

Salatselskapet Kalera meldte torsdag kveld at toppsjefen Daniel Malechuk går av, «for å følge andre interesser». Han erstattes midlertidig av styremedlem Curtis McWilliams, ifølge en børsmelding.

De siste tre månedene har aksjen falt omtrent 50 prosent, men fredag morgen stiger aksjen 3,86 prosent.

Oljeprisen stiger

I Asia gikk det nedover for børsene fredag, etter at Wall Street stort sett gikk i samme retning torsdag kveld. Blikket er rettet mot inflasjonstallene som er ventet fra USA i ettermiddag, ifølge CNBC.

– Den mer forsiktige tonen i markedet har sansynligvis like mye eller mer å gjøre med bekymring foran kveldens inflasjonsrapport fra USA, sier Ray Attrill, leder for strategien for utenlandshandel i National Australia Bank, i en morgenrapport, ifølge kanalen.

For oljeprisen går det motsatt vei. Kort tid etter børsåpning gikk oljeprisen oppover med 0,38 prosent til 74,28 dollar fatet for nordsjøolje.