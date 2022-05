Kraftig børsfall i Hongkong etter tek-ras på Wall Street

Hang Seng-indeksen er ned nær fire prosent i Hongkong. Samtidig faller teknologiaksjene tungt.

Mørke skyer preger aksjemarkedet i Hongkong fredag morgen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Nedgang preger aksjemarkedene i Asia på morgenkvisten. Men nedgangen er noe mindre dramatisk enn på de amerikanske børsene kvelden før.

Slik er situasjonen på Asia-børsene ved 05.30-tiden:

Nikkei 225 i Tokyo er opp 0,12 prosent

Hang Seng i Hongkong faller 3,85 prosent

Kospi i Seoul faller 1,36 prosent

Shanghai Composite faller 2,31 prosent

Shenzhen Composite faller 2,32 prosent

FTSE Straits Times i Singapore faller 1,33 prosent

ASX 200 i Sydney faller 2,42 prosent

Tungt tek-fall i Hongkong

Utviklingen preges av at de amerikanske børsene falt tungt kvelden før. Teknologitunge Nasdaq endte til slutt ned 4,99 prosent, det verste fallet siden 2020.

Teknologifallet fortsetter i Hongkong der tek-indeksen er ned fem prosent. Giganten Tencent faller 4,4 prosent i skrivende stund, mens netthandelskjempen Alibaba er ned seks prosent.

Elbilprodusentene faller også tungt etter at blant annet Tesla falt kvelden før. I Hongkong er utfordreren Nio ned 12 prosent, mens mindre kjente Xpeng faller mer enn ti prosent.

– Gikk trolig et steg for langt

Flere eksperter peker på at nedgangen i USA og senere Asia kommer i kjølvannet av den kraftige oppgangen på Wall Street onsdag. Da steg børsene etter at Fed-sjef Jerome Powell uttalte at banken ikke vurderer rentehevinger på 0,75 prosent nå.

– Uten noen åpenbar nyhetsstrøm for å forklare den skape reverseringen, ser det i stedet for ut som at lettelsen etter Powells indikasjoner trolig var et steg for langt og ga rom for nytt fokus på høy inflasjon og de utfordrende vekstprognosene, skriver National Australia Bank-økonom Taylor Nugent i et notat, ifølge CNBC.

Sjefstrateg Christian Lie i Formue sa torsdag kveld at han trodde markedet er i ferd med å «våkne til en ny virkelighet». Han mente at lykkerusen onsdag overskygget at Den amerikanske sentralbanken varslet flere doble rentehopp (0,50 prosentpoeng) fremover.

Denne usikkerheten skal også bidra til at mange investorer velger å ta ut gevinst, men istedenfor den klassiske «buy the dip»-strategien, selger de på børsoppgangene.

– Det er et tydelig usikkerhetstegn, mente Lie og pekte mot en utbredt pessimisme blant investorene.