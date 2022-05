Hardt tekfall for Wall Street

Børsuroen fortsatte i de amerikanske aksjemarkedene etter en turbulent forrige uke.

Tradere inn New York-børsen.

Den negative stemningen fra torsdag og fredag fortsatte å prege Wall Street mandag. Slik så det ut for de tre toneangivende indeksene ved stengetid:

Dow Jones ned 1,9 prosent

Nasdaq Composite ned 4,3 prosent

S&P 500 ned 3,2 prosent

Den brede S&P 500-indeksen endte nede på 3991 poeng.

Det er det laveste indeksen har vært på over ett år, og et fall på over 16 prosent fra toppen rundt nyttår.

Bunnotering for norske Freyr

Mandagens harde tekfall gikk blant annet hardt utover norske Freyr. Ved handelsdagens slutt hadde aksjen falt med nesten 14 prosent.

Verdien på aksjen er nå det laveste siden børsnoteringen i fjor sommer.

Freyr har planer om å bygge fem batterifabrikker i Mo i Rana for en investeringssum på totalt 20 milliarder kroner.

Rotete utsikter for aksjer

I Europa var det bred nedgang på de viktigste børsene i dag. Pilene pekte også nedover på Asia-børsene tidligere på dagen.

– De kortsiktige utsiktene for aksjer er fortsatt rotete og det kan være mer nedside nå som markedet bekymrer seg for en betydelig økonomisk oppbremsing eller en «hard landing» og aggressive rentehevinger, skriver seniorøkonom Diana Mousina hos AMP Investments i et notat, ifølge Bloomberg.

De store teknologiselskapene falt også i løpet av handelsdagen.

Tesla falt rundt 6,2 prosent. Facebook-eier Meta, Amazon og Googles morselskap Alphabet var alle ned 1,5 til 3,0 prosent.

Turbulent etter renteheving

Onsdag forrige uke satt USAs sentralbank (Fed) opp styringsrenten med 0,5 prosentpoeng, den første doble rentehevingen på 22 år. Fed meldte også at de skal begynne nedtrappingen av balansen, som har vokst etter omfattende kjøp av verdipapirer under coronapandemien.

Etter det rentebeslutningen ble det en turbulent avslutning på forrige uke.

Det begynte onsdag med oppgang og den beste dagen siden mai 2020 for den brede S&P 500-indeksen. Den kraftige rentehevingen var ventet, og sentralbanksjef Jerome Powell sa på pressekonferansen etter rentebeslutningen at en trippel renteheving var noe man ikke vurderte aktivt.

Torsdag var rente- og inflasjonsbekymringen tilbake, og stemningen i markedet snudde til kraftig nedgang. Det endte med det verste tek-fallet siden 2020, med nedgang på 4,99 prosent for Nasdaq.

Fredag endte også med nedgang på Wall Street, med den kraftigste nedgangen for Nasdaq.

– Vi venter at markedet fortsetter å være volatilt, med risiko som heller mot nedsiden når risikoen for stagflasjon fortsetter å øke, skriver Maneesh Deshpande hos Barclays ifølge CNBC.