SAS vil ha nye forhandlinger med pilotene

Flyselskapet tar initiativ til nye forhandlinger med pilotforeningene. – Det er positivt hvis de ønsker å snakke med oss. Vi stiller opp på det, sier pilotleder.

SAS er rammet av streik fra pilotene.

SAS påpeker at det de siste dagene har informert meklerne om et ønske om å gjenoppta meklingen, med et mål om å få på plass en avtale og avslutte den pågående streiken.

– Den pågående streiken påvirker tusenvis av våre kunder daglig, og mange ansatte i SAS jobber veldig hardt for å støtte berørte kunder. Det er nødvendig at partene i fellesskap får slutt på situasjonen, skriver SAS i en pressemelding mandag ettermiddag.

– Hva betyr det at dere tar initiativ til nye forhandlinger med pilotene? Har dere endret deres ståsted?

– Vi håper å komme i dialog med pilotene i meklingen. Den er konfidensiell, men vi har notert oss at riksmeklingsmannen har påpekt at begge parter må revurdere sine standpunkt for at vi skal finne en enighet, sier SAS’ norgessjef, Kjetil Håbjørg, til E24.

– Kan dere tilby pilotene mer nå?

– Vi er opptatt av at vi diskuterer med pilotene i meklingen og den er taushetsbelagt. Vi tar det alvorlig at begge parter må revurdere sine standpunkt.

– Det er imidlertid viktig for oss å få frem at dette ikke er noen vanlig lønnsforhandling. Dette er en diskusjon om hvordan vi skal skape et bærekraftig SAS for fremtiden. I lys av det er det ytterst krevende for oss å komme videre. Vi ser at streiken har så store konsekvenser både for kundene våre, men også for selskapet, sier Håbjørg.

Ifølge SAS er det klokken 19.40 mandag kveld ikke bestemt et tidspunkt for de nye forhandlingene. Håbjørg uttaler at «vår ambisjon er at partene skal komme tilbake i en dialog tirsdag».

– Regner med at de har endret ståsted

Jan Levi Skogvang, leder for SAS Norge Flygerforening (SNF) sier følgende om SAS’ melding:

– Det er positivt hvis de ønsker å snakke med oss. Vi stiller opp på det.

Han sier han er helt åpen før nye forhandlinger med SAS.

– Når SAS kaller på oss, regner jeg med at de har endret ståsted og vi forventer at de har et utspill vi kan forhandle om, sier Skogvang.

– Har dere fått signaler om det?

– Nei, men når de tar initiativet må det være for at de må fortelle oss noe. Vi har sagt at hvis de ikke har noe annet å komme med, så er det uinteressant for oss. Da regner jeg med at de har nye ting å komme med.

De har ikke rukket å avtale et tidspunkt for nye forhandlinger ennå.

Roger Klokset, som leder Norske SAS-flygeres forening (NSF), sier i en uttalelse at de «selvsagt stiller».

– Vi har hele tiden oppfordret SAS til å komme oss i møte og gjenoppta forhandlingene. Pilotforeningene har hele tiden ønsket å finne en løsning. Derfor håper vi nå at SAS kommer med realistiske forslag slik at vi får avsluttet streiken.

Streiket i en uke

SAS og pilotene var i et statusmøte med riksmekler Mats Wilhelm Ruland mandag formiddag. Det var ikke forhandlinger, men en oppdatering om hvor partene står.

– Konflikten er helt fastlåst, men vi kommer til å ha nye møter denne uken for å fortsette arbeidet med å finne en løsning, skrev riksmekler Mats Wilhelm Ruland i en SMS til E24.

Streiken startet forrige mandag sist uke, da over 900 piloter gikk ut i streik.

Streiken kommer på et tidspunkt der folk skal ut å reise i ferien etter to år med pandemi og reiserestriksjoner. Titusener er berørte av pilotstreiken.

Den er anslått å koste SAS 100–130 millioner kroner om dagen.