Knallhardt tomteoppgjør med byrådet

Høyre-politiker krever at kommunen reagerer i tomtesaken. – Trenger man en gransking for å slå fast at dette bryter med de etiske reglene, spør Birthe Eriksen (H).

Birthe Eriksen i Høyre skjønner ikke hvorfor finansbyråd Erlend Horn (V) ikke reagerer hardere i saken om tomtesjefen. Vis mer