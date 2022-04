Havila Kystruten rammet av Russland-sanksjoner

Havila Kystruten bekrefter i en børsmelding at sanksjoner mot den russiske långiveren GTLK rammer finansieringen av rederiets flåte.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Havila Kystruten har finansiert byggingen av sin flåte på fire nye skip gjennom leasingselskapet GTLK, som kontrolleres av den russiske stat.

I en børsmelding mandag skriver rederiet at EU før helgen utvidet sanksjonene mot russiske enkeltpersoner og selskaper.

«GTLK som er eier av leasingselskapene i Hong Kong og Irland som finansierer Havila Kystrutens skip er blant de sanksjonerte selskapene. Havila Kystruten legger til grunn at sanksjonene forhindrer GTLK i å gjennomføre finansieringen av selskapets skip», heter det i meldingen.

EU har begrunnet sanksjonene mot GTLK med at selskapet «støtter finansielt og drar nytte av Russlands regjering, som er ansvarlig for annekteringen av Krim og destabiliseringen av Ukraina».

– I konkrete drøftelser om alternativ finansiering

I meldingen skriver selskapet videre at det har vurdert det som nå har skjedd som et mulig utfall, og at det i en periode har arbeidet for alternativ finansiering av de fire kystruteskipene.

«Selskapet er i konkrete drøftelser for å finne løsning for levering av Havila Castor fra Tersan-verftet snarest mulig, og samtidig en løsning for de to siste skipene under bygging. Selskapet vil komme tilbake med mer informasjon så snart situasjonen er mer avklart», heter det i meldingen.

Per Sævik, største eier i Havila Kystruten gjennom familiens Havila Holding, ønsker ikke kommentere den siste utviklingen og viser til toppsjef Bent Martini.

– Vi var forberedt på at dette kom til å skje, sier Sævik.

Martini har foreløpig ikke besvart E24s henvendelse.

Blant verdens største

GTLK er en av verdens største aktører innen leasing av fly. Ved utgangen av 2020 ble porteføljen av 70 passasjerfly og 19 tankskip verdsatt til 4,5 milliarder dollar. På kundelisten står blant annet flyselskaper som Emirates, easyJet, SunExpress og Aeroflot.

I GTLKs styre sitter blant annet flere russiske regjeringstopper, samt president Vladimir Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov.

De fire skipene som bygges og leies ut til Havila Kystruten har en samlet kostnad på rundt fire milliarder kroner.

Avtalen innebærer at GTLK eier skipene, og leier dem tilbake til Havila Kystruten til en avtalt pris de neste ti årene, før sistnevnte har opsjon på kjøp.

På spørsmål fra E24 de siste ukene har Havila Kystruten vist til at GTLK foreløpig ikke er på noen sanksjonslister, og at rederiet dermed ikke er påvirket av situasjonen.

Kontrakt med staten på 2,9 mrd.

Havila Kystrutens fire skip ble bestilt etter at Havila-konsernet i 2018 sikret en ti år lang kontrakt med staten om drift av fire av de 11 kystrutene mellom Bergen og Kirkenes.

For Havila Kystrutens del har kontrakten en total økonomisk ramme på nær 2,9 milliarder.

Samferdselsdepartementet bekreftet til E24 i starten av mars at det «hadde dialog med Havila Kystruten om Russland-Ukraina-konflikten og mulige konsekvenser for kystrutedriften».

«Hvordan sanksjonene av Russland vil påvirke finansieringen av skipene, må avklares nærmere. Rederiets finansiering av kystruteskipene er imidlertid ikke regulert av kystruteavtalen. Samferdselsdepartementet har ikke grunnlag for å gi et klart svar på nåværende tidspunkt», skrev departementet på det tidspunktet.

