Verste start på året for bitcoin siden 2018-boomen

Januar har vært en tøff måned for bitcoin-entusiaster. Den digitale valutaen har halvert seg i verdi siden toppen i november, og fått sin dårligste start på et år siden kryptovalutaen tok helt av i 2018.

I starten av desember falt verdien til bitcoin kraftig, etter å ha vært over 69.000 dollar i midten av november. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Kryptovalutaen bitcoin har sin dårligste startmåned siden 2018. Det melder blant annet Bloomberg.

Den digitale valutaen duppet helt ned til 33.000 dollar i januar, fra rekordhøye 69.000 dollar for mindre enn tre måneder siden.

Ikke alene

Andre kryptovalutaer har også lidd. Ethereum har gått ned med rundt 30 prosent siden desember.

Fallet kommer blant annet etter at Sentralbanken i USA den siste tiden har endret noe mening om når rentehevinger burde komme. I et referat fra sist rentemøte skrev sentralbanken at det er en sjanse for at rentehevingene kan komme enda tidligere.

Tirsdag morgen omsettes den digitale valutaen bitcoin for rundt 38.000 dollar, ifølge Coinmarketcap.com.

Den årlige undersøkelsen i regi av Natixis Investment Managers viste tidligere denne måneden at forvaltere tror kryptovaluta gir det største fallet i 2022.

El Salvador forsvarer krypto

El Salvador ble i september det første landet i verden som godtar bitcoin som lovlig betalingsmiddel, på linje med amerikansk dollar.

Tirsdag i forrige uke advarte Det internasjonale pengefondet (IMF) om at store kurssvingninger medfører stor risiko ved bruk av kryptovalutaen.

Det stopper ikke El Salvadors regjering fra å forsvare beslutningen om å gjøre bitcoin til lovlig betalingsmiddel.

– Ingen multilaterale organer kan tvinge noen til noe som helst. Stater er suverene stater og foretar suverene beslutninger om sin egen politikk, sa finansminister Alejandro Zelaya mandag, ifølge NTB.

På den tiden kostet en bitcoin rundt 44.000 dollar.