Huseierne om DNBs Sbanken-godkjenning: – Dette er en dårlig dag for alle landets forbrukere

Sbanken vil oppleve massiv kundeflukt etter at DNB fikk grønt lys til oppkjøp, tror initiativtager til Facebook-gruppen «Redd Sbanken – Nei til DNB». Også foreningen Huseierne er skuffet.

Leder for Huseierne Morten Andreas Meyer mener dagens nyhet er dårlig for forbrukerne.

– Dette en dårlig dag for alle landets forbrukere og alle som er opptatt av best mulig konkurranse, sier foreningens leder Morten Andreas Meyer etter at det onsdag ble kjent at DNB likevel får kjøpe Sbanken.

Han får støtte av Sbanken-kunde og initiativtager til Facebook-gruppen «Redd Sbanken – Nei til DNB», som i skrivende stund teller 9.400 medlemmer.

– Det er utrolig trist, sier Christian Jahr.

Målet med gruppen var å organisere et opprør for å stanse oppkjøpet, ifølge Jahr, da nyheten om at DNB ville kjøpe Sbanken skapte store reaksjoner i fjor.

– Det er overraskende og trist. Vi hadde ikke trodd at det ville gå denne veien etter at konkurransetilsynet stanset kjøpet, sier Jahr.

Han syns det er oppsiktsvekkende at Klagenemnda kommer til omvendt konklusjon som Konkurransetilsynet.

Tankekors

– Det er et tankekors at det danner seg en gruppe på nesten 10.000 medlemmer som ikke liker DNB, når DNB vil kjøpe Sbanken, sier Jahr.

Han er ikke i tvil om at Sbanken nå vil oppleve en kundeflukt.

– Det er ganske mange kunder som kommer til å forlate Sbanken fordi de ikke vil ha DNB som eier, sier han.

Carl J. Borg, Kenneth Horni og Christian Jahr feiret utenfor DNB-bygget da Konkurransetilsynet stanset DNBs oppkjøp av Sbanken i november.

Selv om kundene ikke vil oppleve store endringer fra et brukerperspektiv enda, slik DNB hevder, så er det andre grunner til at kundene nå vil finne en annen bank, ifølge Jahr.

Han har ikke bestemt seg for hvilken bank han skal velge ennå, men han vil se etter en som tilbyr tilsvarende som Sbanken.

– Dårlig dag for forbrukerne

Foreningen Huseierne har engasjert seg sterkt mot oppkjøpet.

– Vi er lei for at Konkurranseklagenemnda overprøver Konkurransetilsynet og ikke tar hensyn til den viktige pådriverrollen Sbanken har for innovasjon og konkurranse i hele bankmarkedet, sier leder Morten Andreas Meyer.

Huseierne mener Sbanken spiller en mye viktigere rolle for konkurransen enn bytteforholdet mellom DNB og Sbanken og de to bankenes markedsandel tilsier.

– Mange banker vil bruke økningene i styringsrenten fremover til ytterligere å forbedre egne rentemarginer og inntjening. Vi oppfordrer alle til å bruke forbrukermakten og utfordre egen bank, innhente konkurrerende tilbud og skaffe seg bedre betingelser, sier Meyer.

– Blir du ikke hørt, er det enkelt å bytte bank, tilføyer han.

Huseierne oppfordrer nå regjeringen til å styrke bank-konkurransen, slik de har sagt, blant annet gjennom et krav til bankene om løpende å formidle hvilken rente de faktisk opererer med til boliglånskundene.