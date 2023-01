Ekornes kutter inntil 190 årsverk i Norge: – Veldig leit

Møbelkonsernet Ekornes vil kvitte seg med inntil 150 årsverk i driften og 40 fra støttefunksjoner i Norge og gå tilbake til nivået før pandemien.

Den kinesisk-eide møbelprodusenten Ekornes står bak varemerker som Stressless og Svane, og har hovedkontor i Sykkylven i Møre og Romsdal.

Virksomheten til Ekornes skal reduseres med inntil 150 årsverk knyttet til driften i Norge. Dette kommer i tillegg til en reduksjon i på 80 årsverk som ble gjennomført fra september i fjor.

I tillegg vil støttefunksjoner og hovedkontoret bli redusert med opptil 40 årsverk.

Det opplyser produsenten av produkter som Stressless i en melding.

Ordfører Odd Jostein Drotninghaug i Sykkylven kommune.

– Det er veldig leit at de har kommet i denne situasjonen, sier ordfører Odd Jostein Drotninghaug i Sykkylven kommune.

Ordføreren sier samtidig en må erkjenne at situasjonen er slik og at etterspørselen er lavere. Nå håper han de berørte kan finne seg videre arbeid.

– Det viktige er at vi klarer å finne nytt arbeid de som blir ledige nå, sier Drotninghaug.

Ekornes satt rekorder under pandemien som følger av høy etterspørsel etter deres lenestoler. Nå har det imidlertid snudd for hjørnesteinsbedriften på Sunnmøre.

E24 har vært i kontakt med tillitsvalgt i Ekornes, Edvard Lie, som sier at han ikke har fått lest meldingen fra selskapet godt nok, og at han vil komme tilbake med en kommentar. Han opplyser om at han var inkludert i prosessen.

Kutter 700 årsverk i Asia

I Asia- og Stillehavsregionen vil selskapet avvikle aktivitet i Vietnam og redusere arbeidsstyrken med rundt 700 årsverk. Ekornes vil samle Asia-produksjonen sin i Thailand, hvor selskapet har gjort betydelige investeringer i produksjonsanlegget sitt.

Prosessen med å samle produksjonen i Thailand blir gjennomført i løpet av første kvartal i år, opplyser Ekornes.

Selskapet vil også øke prisene på produktene sine mer.

«Konsernet innfører ytterligere prisøkninger for å motvirke effekten av økte kostnader. Konsernet reduserer også investeringer og indirekte kostnader, i tillegg til å optimalisere produktporteføljen for å beskytte lønnsomheten og den finansielle soliditeten», skriver selskapet i meldingen.

«Effektene av organisasjonstilpasningene i Norge, omorganiseringen av aktivitetene i Asia og andre initiativ er forventet å få effekt fra andre halvdel av 2023», skriver Ekornes.

Ekornes ble i 2018 solgt til kinesiske Qumei Home Furnishing Group, og ble da tatt av børs. Qumei ble børsnotert på Shanghai Stock Exchange i 2015. Hovedeiere i Qumei er Ruihai Zhao og hans familie. Selskapet har over 850 butikker og produksjon i Kina, ifølge Ekornes selv.

– Nødt til å tilpasse

– Markedsforholdene har endret seg og vi ser nå en normalisering av etterspørselen mot pre-covid-nivåer. Som følge av dette er vi nødt til å tilpasse produksjonskapasiteten, samt iverksette tiltak for å redusere kostnader og bedre lønnsomheten for å opprettholde langsiktig konkurransekraft, sier midlertidig konsernsjef Fredrik Ødegård Nilsen i Ekornes ifølge meldingen.

Nilsen var tidligere finansdirektør i selskapet, men tok i november 2022 midlertidig over stillingen som administrerende direktør etter at Roger Lunde gikk på dagen.

– Ekornes har en lang tradisjon for å møte svingninger i markedet. Vi har gjort det tidligere og gjør det nå igjen å opprettholde konkurransekraften til selskapet, sier produksjonsdirektør Ola Arne Ramstad i Ekornes ifølge meldingen.