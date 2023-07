Widerøe-tillitsvalgte: – Vi trenger tid for å forstå hva som egentlig skjer

Widerøes Flygerforening er avventende positiv til Norwegian-oppkjøpet. Norwegians Kabinforening mener at oppkjøpet viser at omstruktureringen i selskapet har fungert.

Norwegian kjøper Widerøe for 1,1 milliarder kroner.

– Jeg har snakket med andre ansatte i Widerøe og våre medlemmer. Dette er veldig nytt for oss og vi trenger tid for å forstå hva som egentlig skjer, sier Sindre Halaas Haanshuus, leder for Widerøes Flygerforening, til E24.

Norwegian har inngått en avtale om å kjøpe Widerøe for 1,1 milliarder kroner.

Konsernsjef i Norwegian Geir Karlsen kaller oppkjøpet for en «milepæl i norsk luftfarthistorie».

Karlsen understreker på en pressekonferanse at Widerøe skal fortsette som før. Det innebærer også at hovedkontoret forblir i Bodø.

René-Charles Gustavsen, tillitsvalgt i Norwegians Kabinforening, er veldig positiv til dagens nyheter.

– Det viser at omstruktureringen i Norwegian og veien tilbake fra nesten-konkurs har fungert. Det at vi nå kan begynne å gjøre oppkjøp viser at selskapet har økonomiske muskler, sier han til E24.

– Godt å se at Widerøe er attraktiv

Begge selskapene vil fortsette å operere under sine separate merkevarer, og Widerøe vil bli organisert som en egen forretningsenhet i Norwegian, uavhengig av Norwegians kjernevirksomhet som lavprisselskap.

Ansatte vil forbli i eksisterende selskaper.

Haanshuus synes det er bra at selskapene skal fortsette som to forskjellige selskaper.

– Vi har hatt en bra kultur internt i Widerøe og godt samarbeid med ledelsen. Det er fungert godt på alle vis og vi har en sterk forventning om å bevare det, sier Haanshus.

– Samtidig er det godt å se at Widerøe er attraktiv for en aktør som Norwegian. Det viser at man gjør noe rett. Jeg håper vår kultur kan smitte over på dem, sier han.

Konkurransetilsynet sier til E24 at Widerøe-oppkjøpet ikke kan gjennomføres før de har godkjent det. Avdelingsdirektør Gjermund Nese sier at behandlingen av oppkjøpet kan vare helt frem til jul.

Allmøte med ledelsen

Sindre Halaas Haanshuus sier at han er avventende positiv, siden nyheten er fersk.

– Jeg har vært i møte med ledelsen i dag, og vi skal ha et allmøte senere. Etter det vil vi også ha et møte med våre medlemmer. Vi vil la Widerøe få informere ferdig først, og så skal vi følge opp deretter, fortsetter han.

Norwegian anslår at Widerøe er verdt rundt 2 milliarder kroner, inkludert gjeld.

Endelig pris vil være avhengig av visse vilkår, blant annet justering for Widerøes lønnsomhet i 2023, skriver Norwegian i en børsmelding.

Norwegian-grunnlegger Bjørn Kjos sier til E24 at han mener oppkjøpet er «et klokt valg».

– Widerøe er et flott selskap og kompletterer Norwegian på mange måter, sier Kjos.

Norwegian: – Ikke lagt opp til nedbemanninger

Norwegian har pekt på at det sammenslåtte selskapet skal spare mellom 200 og 300 millioner i synergieffekter.

Norwegian-sjef Geir Karlsen sier dette i stor grad vil komme fra bedre innkjøpsavtaler, blant annet på på vedlikehold og it.

– Slik planen er i dag, er det ikke lagt opp til noen nedbemanninger, sier han til E24.

Norwegian-aksjen stiger 1,74 prosent på Oslo Børs klokken 10.30.