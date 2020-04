Oljefondets nedtur var større enn tidligere oppgitt

Oljefondets endelige tall fra første kvartal viser at avkastningen var på minus 1.350 milliarder kroner, ikke minus 1.171 milliarder som først ble oppgitt.

Publisert: Oppdatert: 23. april 2020 15:33 , Publisert: 23. april 2020 14:51

Det viser Oljefondets endelige tall for første kvartal, som ble lagt frem torsdag.

Da fondet la frem foreløpige tall 2. april ble avkastningen oppgitt til minus 1.171 milliarder kroner, men etter finregning er dette kuttet til minus 1.350 milliarder kroner.

«Det er noe større usikkerhet knyttet til foreløpige tall i et marked med store svingninger, slik det var rundt kvartalsslutt. Etter gjennomføring av avstemminger og kontroller er det noen justeringer i de endelige tallene», skriver Oljefondet.

Målt i prosent er avkastningen på minus 14,6 prosent.

Verdiendringen i fondet grunnet svekkelsen av kronen er også korrigert. Kronesvekkelsen løftet fondets verdi med 1.327 milliarder kroner, og ikke 1.147 milliarder kroner som ble oppgitt i de foreløpige tallene, opplyser Oljefondet.

Rammet av coronakrisen

Coronakrisen bidro til et kraftig børsfall i første kvartal. Blant annet var den brede S&P500-indeksen i USA ned rundt 20 prosent i kvartalet. Oljefondet har rundt 40 prosent av aksjene sine i USA.

Slik var avkastningen på de ulike eiendelene i fondet i første kvartal:

aksjer: minus 21,1 prosent

renteinvesteringer: 1,3 prosent

unotert eiendom: 0,4 prosent

Ny sjef i fondet

Norges Bank meldte 26. mars at hedgefondforvalter Nicolai Tangen i AKO Capital i september tar over som Oljefondets leder etter Yngve Slyngstad, som har vært sjef siden 2008.

Tangen har oppgitt at han sitter på en formue på rundt syv milliarder kroner, etter at han de siste 15 årene har drevet AKO Capital fra London.

Flere samfunnstopper har sagt at de skal betale tilbake deler av regningen etter at de deltok på et seminar Tangen arrangerte i USA i fjor. Turen inkludert blant annet privatfly og en konsert med artisten Sting, som Tangen betalte.

