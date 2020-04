Ekspert om Norwegian: Lykkes de ikke, har de bare to sjanser igjen

Norwegian står overfor en nesten umulig oppgave med sin gigantiske redningsplan. Oppkjøp eller statlig redning kan bli eneste utvei for flyselskapet, frykter Sydbank-analytiker.

KRISEPLAN: Norwegian-sjef Jacob Schram lanserte i påsken en omfattende plan for å redde flyselskapet ut av viruskrisen. Vis mer Reuters Staff / X01095

Publisert: Oppdatert: 15. april 2020 09:01 , Publisert: 15. april 2020 07:57

Norwegian-aksjen falt tirsdag 44,38 prosent til 4,60 kroner. På det verste var aksjen ned mer enn 60 prosent.

Forrige uke lanserte flyselskapet en kriseløsning som går ut på å konvertere gjeld til egenkapital for å sikre at selskapet er solid nok til å oppfylle regjeringens krav for å få mer statsstøtte.

Tirsdag kveld opplyste Norwegian at det har kalt inn kreditorene til obligasjonseiermøter 30. april, hvor målet er å godkjenne selskapets forslag.

Norwegian er i likhet med andre flyselskap verden over i full krise, etter at coronaviruset har satt en stopper for reiseaktiviteten.

– Jeg er ikke overrasket, men det er en enorm restrukturering som Norwegian forsøker å gjennomføre. Oppgaven virker nesten umulig å gjennomføre nå, sier Sydbank-analytiker Jacob Pedersen til E24.

Norwegians redningsplan I forslaget til redningspakke som Norwegian sendte ut 8. april kommer det frem at selskapet ønsker å konvertere obligasjon- og leasinggjeld til aksjer, noe som vil redusere gjelden og styrke egenkapitalen.

Norwegian har 5,7 milliarder i obligasjonsgjeld og 38,8 milliarder i leasinggjeld. I tillegg kommer om lag 17 milliarder i andre lån, men i forslaget legges det ikke opp til konvertering av denne.

I tillegg vil selskapet hente inn opp mot 500 millioner kroner i frisk egenkapital i emisjoner. Planen vil redusere eierandelen som dagens aksjonærer har betraktelig

Det er i dag 163,6 millioner aksjer i Norwegian. Ved full konvertering er det snakk om opp til 388,2 milliarder aksjer for leasing-kreditorene og 56,8 milliarder aksjer for obligasjonsholderne.

Hvis all denne gjelden konverteres til 0,1 krone per aksje, vil dagens aksjonærer sitte igjen med 0,04 prosent av selskapet.

Hvis man kun konverterer obligasjonsgjelden, så vil aksjonærene sitte igjen med 0,29 prosent i verste fall.

Legger man til grunn en konverteringskurs på 1 kroner per aksje, samt regner med at Norwegian bare må konvertere nok obligasjonsgjeld til å dekke den egenkapitalen de vil trenge i tillegg til en emisjon på 500 millioner kroner, så vil dagens aksjonærer sitte med 6,84 prosent. Vis mer vg-expand-down

Oppkjøp?

Analytikeren er usikker på om Norwegian vil lykkes.

– Hvis de ikke lykkes, er det bare to sjanser som gjenstår; enten at de blir kjøpt opp av et annet flyselskap eller at staten redder selskapet, sier han.

Pedersen mener flere lavkostselskaper, som for eksempel EasyJet og Ryan Air, er godt nok kapitalisert til å kunne ta over Norwegian. Men han tror det kan være vanskelig i dagens situasjon, der det nærmest er umulig å se hvordan fremtiden blir for flybransjen.

– Usikkerheten er nå ekstremt stor for Norwegian, sier han.

Les på E24+ (for abonnenter) Selg Norwegian-aksjen, og du kan gjøre et godt kjøp i flyselskapet

Meglerhusene kutter

Meglerhuset Bernstein kaller kriseløsningen for en «tap-tap»-situasjon for aksjonærene og nedgraderer aksjen til selg (underperform), med et kursmål på null kroner, ifølge en fersk analyse.

Bernstein tror det er håp for at Norwegian skal kunne fortsette å fly, ved at dagens aksjonærer går med på en nærmest totalt utradering av sine verdier slik at gjeld kan omgjøres til egenkapital, og dermed utløse statsstøtte.

«Hvis ikke de går med på det, venter vi stopp for alle selskapets operasjoner, oppstart for konkursbehandling, og at aksjonærene står igjen uten noen ting», skriver Bernstein.

Les også Norwegian-sjefen takker støttespillerne: – En betydelig oppside for dem som vil bli med videre

Forslagene skal legges frem på en ekstraordinær generalforsamling den 4. mai.

Nordea Markets og SEB nedgraderer også Norwegian-aksjen og setter kursmål på én krone.

Så langt i år har kursen falt 84 prosent fra rundt 40 kroner ved årsskiftet.