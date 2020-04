Anonyme investorer med adresse Saudi-Arabia gjør milliardkjøp i Equinor

Analytikere tror storkjøpet via en anonym aksjekonto har bidratt til kursløftet i oljekjempen den siste tiden.

STORKJØP: En aksjekonto med skjulte eiere har blitt 12. største aksjonær i Equinor. Her fra Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. Vis mer TOM LITTLE / AFP

Publisert: Publisert: 6. april 2020 19:26

Investorene som har handlet via forvalterkontoen med adresse Saudi-Arabia har blitt den tolvte største eieren i Equinor på en uke, viser ferske aksjonærlister mandag.

Posten på nær 14,5 millioner aksjer er kjøpt i løpet av uken frem til forrige onsdag, for anslagsvis 1,8 milliarder kroner basert på kursene i perioden.

Saken ble først omtalt av Finansavisen.

Tror kjøpet har bidratt til kursløft

Kjøpene har bidratt til kursoppgang, tror analytiker Christian Yggeseth i Danske Bank.

– Det er vanskelig å si konkret, men vi så at Equinor var veldig sterk uten at det var veldig mange andre gode forklaringer på det. Dette, og eventuelt andre kjøp, kan virke som har bidratt til den styrken, sier han til E24.

Yggeseth sier han har observert et spesielt handelsmønster i oljeaksjer.

– Vi har registrert det over en lengre periode, at oljeaksjene har en tendens til å gå i forkant av større oljeprisbevegelser.

– Det er aktører der ute som har bedre oversikt over den type bevegelser enn det andre har. Men det er vanskelig å vite hvem som står bak disse nominee-kontoene i realiteten, sier analytikeren.

– Det interessante er hvem som står bak

Det er ikke offentlig kjent hvem den reelle kjøperen er fordi aksjene er handlet via en såkalt forvalterkonto hos storbanken JP Morgan Chase.

Ordningen innebærer at en forvalter står oppført istedenfor den reelle eieren, og betyr i praksis at investoren holder seg skjult for offentligheten.

Kontoen i aksjonærlistene er imidlertid registrert med adresse i Saudi-Arabia. Det er interessant, mener forvalter Jan Petter Sissener.

FØLGER MARKEDET TETT: Aksjeforvalter Jan Petter Sissener. Vis mer Therese Alice Sanne

– Det interessante er hvem som står bak, og hva visste de om forhandlinger, vilje til å kutte, sier han.

Forvalteren sikter til det politiske spillet som nå pågår i oljemarkedet mellom Saudi-Arabia i oljekartellet Opec og andre oljeland om mulige kutt i oljeproduksjonen.

– Tar du den snille tilnærmingen så er det folk som synes at de får mye olje til en billig pris. Det gjør du ved å kjøpe Equinor, sier Sissener.

– Men tar du den konspiratoriske så er det innsidehandel. Det er helt avhengig av hvem som står bak, det kan jeg ikke uttale meg om. Det har jeg null peiling på. Det får være en jobb for Finanstilsynet, sier han.

Tilsynet er ordknappe.

– Finanstilsynet kan ikke kommentere på spørsmål om eller hvilke saker vi til enhver tid undersøker eller har undersøkt, skriver kommunikasjonsrådgiver Jo Singstad i en e-post.

Equinor opplyser at de ikke kommenterer handel i selskapets aksjer.