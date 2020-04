Norges Bank tar Slyngstads regning etter luksusseminar

Sentralbanken betaler Yngve Slyngstads opphold, mat og flyreise i forbindelse med det omstridte seminaret til Nicolai Tangen.

Publisert: Oppdatert: 20. april 2020 15:33 , Publisert: 20. april 2020 15:09

Norges Bank melder at påtroppende oljefond-sjef Nicolai Tangen som arrangør betalte Yngve Slyngstads «opphold på konferansehotellet og middag» ved seminaret i november.

«Yngve Slyngstad valgte å reise med øvrige konferansedeltagere med det chartrede flyet fra Pennsylvania til Oslo. Det er første gang Yngve Slyngstad som leder av fondet ikke har reist med rutefly dekket av Norges Bank, og han sier selv at dette var uheldig», skriver sentralbanken.

– Vanligvis dekker fondet kostnader forbundet med jobbrelaterte reiser, men det kan gjøres unntak fra dette, for eksempel når en ansatt i fondet er foredragsholder på et seminar. I dette tilfellet har Norges Bank i ettertid valgt å ville betale Yngve Slyngstads opphold, mat og flyreise på seminaret «Back to University», heter det i meldingen.

Norges Bank dekket kostnaden for Yngve Slyngstads fly til New York, samt togbilletten til Pennsylvania.

Avviser «smøretur»

VG skrev i helgen at Norges nye Oljefond-sjef Nicolai Tangen brukte millioner på Sting-konsert, luksus-jet og konferanse til norske samfunnstopper på USA-tur i november, få måneder før han ble ansatt i Oljefondet.

Blant deltagerne var statsråd Torbjørn Røe Isaksen, den norske regjeringsadvokaten og daværende oljefond-sjef Yngve Slyngstad.

Fellesforbundets leder Jørn Eggum har sagt at seminaret «fremstår som århundrets smøretur» og krever full gransking. Sentralbanksjef Øystein Olsen avviste anklager om at det er snakk om en smøretur, i et intervju i NRK-programmet Politisk Kvarter mandag.

– Det er jo sterke ord. Det går an å forstå at den typen reise, opphold eller tur vekker oppmerksomhet. Men når det gjelder koblingen til ansettelsen av Nicolai Tangen, da er det veldig godt for meg å vite sannheten, sa Olsen til NRK.

– Det er og var absolutt ingen kobling mellom den turen når det gjelder den prosessen og de vurderingene som ble gjort rundt ansettelsen av Nicolai Tangen, sa Olsen.

Ryssdal trakk seg

Stillingen ble utlyst 10. januar 2020. Dagen før hadde Norges Banks hovedstyre nedsatt et ansettelsesutvalg bestående av sentralbanksjef Øystein Olsen, visesentralbanksjef Egil Matsen og hovedstyremedlem Kristine Ryssdal.

«Kristine Ryssdal trakk seg på eget initiativ fra ansettelseskomiteen 28. januar fordi hun hadde bindinger til en av kandidatene, og ble erstattet av Karen Helene Ulltveit-Moe på hovedstyremøtet dagen etter» skriver sentralbanken.

