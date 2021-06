Equinor med verste dag siden november: Falt over 4 prosent og ledet an da børsen falt 1,24 prosent

Equinor hadde sin verste dag siden november i fjor og endte ned 4,53 prosent etter en meget tung uke. Hovedindeksen endte ned 1,24 prosent på den dårligste dagen siden mai.

Vis mer byoutline Carina Johansen / NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Det ble en rød dag på Oslo Børs, særlig for oljeaksjene som ledet hovedindeksen ned 1,24%.

Selv om oljeprisen var opp nesten et prosent klokken 16, var likevel alle oljeselskapene i rødt.

Ved stenging var dette status for oljeselskapene:

Equinor er ned 4,53%

Aker BP er ned 3,56%

DNO er ned 3,07%

Aker er ned 4,2%

Også shippingselskapene Golden Ocean og Wallenius Wilhelmsen hadde en tung dag og var over 3 prosent ned.

De store bevegelsene kommer bare to dager etter at den amerikanske sentralbanken signaliserte at en renteheving i USA kunne komme så tidlig som i 2023. I går kom også den norske sentralbanken med forventninger om at de kom til å heve renten allerede i september.

Oljeprisen, som hadde begynt å nærme seg 75 dollar, har siden falt tilbake til rundt 72 dollar.

– Det virker som at det er et ganske bredt nedsalg på alle aksjer, sier oljeanalytiker Teodor Sveen-Nilsen i Sparebank1 Markets.

– Har den amerikanske sentralbanken eller Norges Bank noe nedgangen i oljeaksjene å gjøre?

– Nei, om noe burde dette ført aksjene i motsatt vei. Alt annet likt vil høyere rente og høyere inflasjon føre til at olje gjør det bedre enn vekstaksjer, sier Sveen-Nilsen.

Equinor med en serie dårlige dager

Equinor hadde den dårligste dagen siden november 2020, og legger bak seg den fjerde røde dagen på rad, etter at de hadde kapitalmarkedsdag tirsdag. Equinor har heller ikke vært så mye omsatt siden april 2020. Equnior er ned rundt 9,5 prosent siden kapitalmarkedsdagen.

– Budskapet på kapitalmarkedsdagen var litt på den svake siden mener vi. Vi reduserte inntjeingsestimatene våre litt. Kombinasjonen av at de kommer med en lavere avkastning på fornybar og mer beskjedne vekstmål på olje og gass gjør noe med inntjeningsestimatene, sier Sveen-Nilsen i Sparebank 1 Markets.

– Kursen er jo rundt vårt kursmål også nå, og aksjen er ikke et røverkjøp lenger. Den har også gått bra mot sammenlignbare selskaper de siste tre ukene.