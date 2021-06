Europris går tungt inn i leker på nett

Lavpriskjeden kjøper 67 prosent av Lekekassen, som selger leketøy på nett, for 501 millioner kroner.

INNTOG: Europris og konsernsjef Espen Eldal. Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen, NTB.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Lavpriskjeden Europris blir majoritetseier i Lekekassen, som er Norges største lekebutikk på nett.

Selskapet betaler 501 millioner kroner for andelen på 67 prosent.

Det betyr at Lekekassen blir verdsatt til i alt 748 millioner kroner.

Oppgjøret skjer i kontanter, og Europris har skaffet seg en forkjøpsrett til å kjøpe de resterende aksjene i Lekekassen.

Startet i 1945

Lekekassen ble etablert i 1945 av familien Skalleberg i Grimstad, i Aust-Agder. Selskapet opererte utelukkende med fysiske butikker frem til nettbutikken Lekekassen.no ble etablert i 2013.

Lekekassen hadde i 2020 en total omsetning på 545 millioner kroner og et driftsresultat (ebidta) på 94 millioner.

Europris-sjef Espen Eldal, som blir styreleder i Lekekassen, sier de er «veldig entusiastiske» over å bli en majoritetseier i Norges største lekebutikk på nett.

– Leker er en kategori med et klart vekstpotensial for Europris, og Lekekassens produkter vil bidra til bedre kundeopplevelse i butikkene våre.

– Vi ser også potensialet for å utvikle bedre forbrukerrettede løsninger raskere og mer kostnadseffektivt på Lekekassens velfungerende teknologiplattform til beste for kunder over hele landet, sier Eldal i en uttalelse.

Europris selger leker på nett. Vis mer byoutline Skjermbilder.

Gründerarving blir med som eier

Lekekassen-sjef Andreas Skalleberg sier de er «stolte kjøpmenn gjennom generasjoner», men at de i det siste har vært på utkikk etter en partner som kan videreutvikle og utvide familiebedriften ytterligere.

– Vi har fått svært god kontakt med Europris-teamet og føler oss veldig hjemme i deres bedriftskultur, og vi ser frem til å starte samarbeidet. Når vi nå slår oss sammen med Norges største og mest vellykkede aktør innen bredt vareutvalg ser vi virkelig frem til å utvide virksomheten over hele Skandinavia.

Skalleberg vil fortsette som administrerende direktør og forblir eier av 33 prosent av Lekekassen.