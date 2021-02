Orkla kjøper VitaePro-selskap for 3,1 mrd.

Orkla Health har inngått en avtale om å kjøpe hundre prosent av aksjene i NutraQ, en leverandør av helse- og skjønnhetsprodukter i Norden, til 3,1 milliarder kroner.

Orkla Health har inngått avtale om å kjøpe NutraQ til 3 milliarder kroner.

Det kommer frem i en pressemelding søndag kveld.

NutraQ står bak de to helse- og skjønnhetskonseptene VitaePro og Oslo Skin Lab. I tillegg eier selskapet kosttilskuddsmerket Maxulin, hårproduktet Provexin, og merkevaren Vesterålens Naturprodukter. Selskapet har rundt 150 ansatte.

Partene har blitt enige om en kjøpesum som verdsetter NutraQ til 3,1 milliarder kroner på kontant- og gjeldfri basis.

– Med kjøpet av NutraQ tar Orkla et nytt og viktig steg inn i et voksende marked for helse og velvære. NutraQs konsepter og merkevarer vil gi Orkla spennende vekstmuligheter, sier Orklas konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch i pressemeldingen.

Han mener selskapet vil tilføre Orkla Health flere salgskanaler og et større «internasjonalt mulighetsrom».

NutraQ eies i dag av investeringsselskapet Impilo og Sana Pharma Holding. I 2020 hadde de en omsetning på 862 millioner.

Avtalen er betinget av godkjennelse fra relevante konkurransemyndigheter.

