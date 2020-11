Økt tro på Trump-seier sender aksjemarkedet kraftig opp

Spenningen i det amerikanske presidentvalget preger markedene natt til onsdag. Futures på Nasdaq stiger mer enn tre prosent.

Vis mer byoutline JOSHUA ROBERTS / Reuters

Publisert: Oppdatert: 4. november 2020 04:55 , Publisert: 4. november 2020 01:34

Den amerikanske futureshandelen følges tett av finansverden natt til onsdag samtidig som stemmene i presidentvalget telles opp.

Ved fem-tiden ligger det an til at det kan bli børsfest særlig på teknologitunge Nasdaq på Wall Street onsdag ettermiddag. I skrivende stund er Nasdaq-futures opp 3,07 prosent. Futuresindeksen på brede S&P 500 er samtidig opp 1,31 prosent.

Utviklingen kommer etter at de fleste bettingselskaper i løpet av natten har gjort Donald Trump til favoritt til å vinne valget.

Inntil dette var det en forholdsvis urolig natt i markedene. Futureshandelen pekte tidlig nedover etter det ble klart at den svært viktige vippestaten Florida ble langt mer spennende enn markedet trolig hadde lagt opp til. Like før klokken fem ligger alt an til at Trump vinner delstaten.

Etter et fall for oljeprisen tidligere på natten har også den snudd opp. Et fat Nordsjøolje koster ved fem-tiden 40,59 dollar fatet, opp 1,07 prosent fra midnatt.

I valutamarkedet styrker dollar seg mot både kronen og euro. Nå koster én dollar 9,47 kroner, noe som er ti øre mer enn ved midnatt. Mot euro har dollar styrket seg 0,74 prosent, noe som gjør at en dollar nå koster 0,8591 euro.

Valget preger også børsene i Asia som i stor grad peker opp:

Nikkei 225 i Tokyo er opp 1,42 prosent

Kospi i Seoul stiger 0,46 prosent

Hang Seng i Hongkong er opp 0,16 prosent

Shanghai Composite er opp 0,17 prosent

FTSE Straits Times stiger 0,41 prosent

ASX 200 i Sydney er opp 0,33 prosent

I det klokken nærmer seg halv fem så leder Joe Biden fremdeles i antall valgmenn. Samlet har han blitt tildelt 131 valgmenn etter å blant annet å ha sikret seg seieren i vippestaten Colorado, opplyser nyhetsbyrået AP ifølge WSJ.

Til sammenligning har Donald Trump blitt tildelt 108 valgmenn. Vel og merke er dette før man har turt å stadfeste at den sittende presidenten også denne gang sikrer seieren i Florida.

For å vinne valget er presidentkandidatene avhengig av å vinne 270 valgmenn.

